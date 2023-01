Se han presentado 5 quejas ante CEDH por hechos ocurridos en Jesús María

Explicó que al tratarse de situaciones que relacionan a elementos de seguridad federales, las denuncias deberán ser investigadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Nosotros hacerlo llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ellos estén en posibilidades de realizar las acciones correspondientes. Cabe resaltar aquí que posiblemente, la realidad es algo que, no lo sé, es que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudiera haber iniciado algo de manera oficiosa. Yo no no tengo conocimiento de ellos, no se ha pronunciado al respecto, pero pues sí es importante que ellos se acerquen, pues para darles la orientación correspondiente”, dijo.

El pasado 5 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo en la comunidad de Jesús María, sindicatura perteneciente a Culiacán, para capturar a Ovidio Guzmán López, señalado líder de la facción Los Menores del Cártel del Pacifico e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

De acuerdo a testimonios de vecinos de la comunidad recabados por Noroeste, el enfrentamiento entre militares y grupos armados se extendió más de 10 horas, durante las que se habría alcanzado con balas perdidas a tres personas ajenas a los hechos: dos hombres adultos y una joven.

También se señaló que Luis Fernando, un niño de 13 años de edad, fue disparado directamente por militares cerca de las 13:00 horas del jueves 5 de enero.

No se registraron fallecimientos de personas no involucradas a los hechos, de acuerdo a lo declarado por la autoridad estatal y federal.