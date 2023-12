“Vieron que se subió (el hijo), me hicieron la parada, yo paré y desde que el poli se subió, se subió muy agresivo. Yo le dije que el muchacho es mi hijo, anda conmigo, andamos chambeando, entonces, él me dijo que a él no le importaba, que se lo iba a llevar, le dije que no se lo podía llevar porque es un menor, que teníamos que hablar porque no es un delincuente tampoco”, explicó.

En el video se aprecian cinco elementos sometiendo al chofer, dos respondiendo de manera prepotente a los pasajeros que lo defendían, y uno dialogando con el muchacho acusado de ‘garbanzo’.

“Me quitaron los zapatos, casi me dejan desnudo ahí porque me jalaron hasta el pantalón, me rompieron la camisa, me pegaban”, mencionó Regino.

-¿Te golpearon?

-Sí, mientras no me dejaba. Un oficial me dijo ‘por favor deja que te sometan para que ya no te hagan nada’, okei dije, solo déjeme que me levante, ellos estaban encima de mí, no me podía levantar.

Se ve al elemento que venía arriba del camión ponerle una esposa en la muñeca izquierda cuando Regino estaba sentado en las escaleras del camión descalzo, cuando el elemento lo jaló de las esposas en múltiples ocasiones para levantarlo.

“Quiero que me paguen los daños”, manifestó Regino Favela al tiempo que mostraba sus brazos con las muñecas inflamadas.

Cuando Regino y su hijastro fueron subidos a la patrulla con número 0306, dos policías arrestaron a Georgina, una muchacha que se dirigía a trabajar en un restaurante de la cadena Panamá, pues estaba grabando el hecho con su celular.

Los tres fueron arrestados presuntamente por faltas a la autoridad, dejando a Regino en una celda a solas con un oficial que lo golpeó y amenazó, según sus palabras.

“En la celda cuando el me golpeó yo le dije que no fuera abusón que no le estaba haciendo nada, nunca me falté al respeto, no le dije groserías ni nada, y él me dijo que al él no le importaba ‘y si me hacen algo ya tengo tu domicilio, voy y te busco a tu casa’ así dijo”, aseguró.

En la sala de espera estaba Lorena Cervantes, esposa y madre de los arrestados, así como los padres y el marido de Georgina, quienes exigían el motivo de detención de su hija.

“Pasaron tres horas y no teníamos razón de ellos, me habían dicho que por ser un menor me lo iban a dar con unos documentos... aun así duró cuatro a seis horas adentro”, platicó Lorena.

Ante la incertidumbre, difundió los videos en redes sociales para exponer el abuso de poder de parte de los oficiales, pues ninguno de los detenidos cometió un delito.

Ahí mismo quisieron limpiar sus nombres, dijeron ‘vamos a soltar a la muchacha y al menor para que esto no se haga más grande’ pidieron que borráramos los videos porque a los policías los afecta.

Lorena Cervantes afirmó que acudirán a la Fiscalía General de Justicia para denunciar a los policías por violentar sus derechos humanos de los implicados, pues su esposo tiene lesiones visibles.

“Él (Regino) explicó, él no es ningún garbanzo, él es mi hijo y yo lo traigo aquí porque está de vacaciones, no tiene nada de malo, en la municipal se refirieron a él como un franelero”, dijo la madre del joven.

“Yo lo mando porque cómo está de vacaciones para que no ande en la calle, prefiero que ande con su padrastro que lo esté vigilando, a que él agarre malas amistades”.

Asimismo, el camión fue llevado al corralón donde el dueño pagó 5 mil pesos para que se lo entregaran, sin recibir un comprobante o recibo, de acuerdo a Lorena.

“No tenemos recibos ni nada, nos dijeron que hoy fuéramos a tránsito, pero que si se querían llevar el camión en ese momento que tenían que dejar el dinero ahí”.