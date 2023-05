A pesar de que ya fueron liberadas las sedes de Pemex en el norte del estado, los productores plantados en Culiacán no tienen disposición por retirarse de la capital.

Así, fue señalado Baltazar Valdez, Presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, de haber traicionado a productores del valle de Culiacán, e indicaron que llamarán a productores del norte del estado para que se unan a la lucha del centro.

“(Baltazar Valdez, líder agrícola) No contesta, porque no le interesa Culiacán... es de un grupo él, ya dijo que a él no lo mandaba nadie, que ya tiene su gente, pues que se queden con su gente, nosotros nos quedamos con la nuestra aquí”, exclamó uno de los productores agrícolas manifestantes en Culiacán.