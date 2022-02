Se necesitan $20 millones para habilitar escuelas con daños ‘leves’

Se necesitan cerca de 20 millones de pesos para atender las escuelas que se vieron afectadas con daños leves, durante la educación en casa, de acuerdo a proyecciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

“Traemos ahí ya un presupuesto de casi 20 millones (de pesos) para habilitar 500 escuelas que tienen problemas de este tipo”, dijo la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava.

Los problemas que presentan los planteles, principalmente, son debido al robo de cableado y tubería, lo que ha dejado sin agua y luz a estas escuelas.

“Hay escuelas que han decidido y están habilitando las aulas aun cuando no se ha tenido luz, y se han buscado alternativas para en las que no hay agua, pero esperemos que esto no se prolongue mucho”, comentó.

Este lunes hubo en Sinaloa un retorno general a las aulas, luego de 22 meses de educación a distancia y un retorno gradual en ciertos planteles.

De momento, la Secretaría de Educación estatal planea reunirse con autoridades de cada uno de los planteles dañados para acordar estrategias que permitan un retorno a las aulas.

“Es parte de lo que de manera particular estaríamos revisando, es una decisión que tendríamos que tomar también con el colectivo de la escuela, tanto padres de familia como con los directores, porque hay escuelas que efectivamente están tan destruidas y vandalizadas que es difícil el retorno a clases. Debemos de buscar una estrategia pero queremos hacerla junto con los directores y familias de esas escuelas”, comentó Domínguez Nava.