“Si no representara un peligro a sus aspiraciones, no se ocuparían de mí otros candidatos. Se ocupan de mí porque estoy arriba, porque saben que estamos acercándonos al día de la elección y cada vez se confirma más la posibilidad de nuestro triunfo; esa es la incomodidad y el desespero que están teniendo y quieren de alguna manera distraernos, pero nosotros seguimos caminando en la idea de seguir ascendiendo para confirmar nuestro triunfo, no tengo otra meta más que eso, es el objetivo principal, no lo vamos a soltar”, aseguró Rubén Rocha Moya.

El candidato a la Gubernatura por la alianza Morena-PAS indicó que todo en su vida es legal y los sinaloenses conocen su hoja de vida honesta y transparente, ya que ha desempeñado cargos en el sector público, donde se manejan grandes presupuestos, como cuando fue rector de la UAS, y siempre ha rendido cuentas con claridad.

“Jamás he tenido acusaciones más allá de los dichos de campañas y de las animosidades que se dan en estos eventos; y mucha mentira, mucha falsedad, muchos infundios, que precisamente están ahí para distraernos; no tienen absolutamente nada, si algo tuvieran, desde que fui candidato a senador han estado manejando cosas y nunca han podido presentar alguna acusación seria con pruebas”, recalcó.

El candidato dijo que el “ring” al que él se sube son las reuniones vecinales y los foros con los sectores, donde recibe con apertura peticiones y planteamientos, que le sirven para hacer un diagnóstico de las prioridades de Sinaloa, y expone sus propuestas.

FELICITA A LOS NIÑOS

Rocha Moya envió una felicitación a todos los niños por su día y compartió que pasará la tarde de este viernes conviviendo con sus nietas y nietos, con quienes disfrutará de este festejo de unidad y alegría familiar.