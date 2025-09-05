$!Se pronostican lluvias por encima del promedio durante septiembre en Sinaloa, señala Protección Civil

Para este mes de septiembre se pronostican que los acumulados de lluvia estén encima del promedio en Sinaloa, señaló el Instituto Estatal de Protección Civil.

El titular de la dependencia, Roy Navarrete Cuevas, indicó que estas anomalías positivas se presentarán de manera generalizada en la entidad, por la presencia de distintos fenómenos meteorológicos en la región del Pacífico Mexicano.

“Durante el mes de septiembre se prevén anomalías positivas de precipitaciones prácticamente en todo el Estado, es decir, se esperan lluvias por arriba del promedio”, expuso.