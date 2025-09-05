$!Se pronostican lluvias por encima del promedio durante septiembre en Sinaloa, señala Protección Civil

Para este mes de septiembre se pronostican que los acumulados de lluvia estén encima del promedio en Sinaloa, señaló el Instituto Estatal de Protección Civil.
El titular de la dependencia, Roy Navarrete Cuevas, indicó que estas anomalías positivas se presentarán de manera generalizada en la entidad, por la presencia de distintos fenómenos meteorológicos en la región del Pacífico Mexicano.
“Durante el mes de septiembre se prevén anomalías positivas de precipitaciones prácticamente en todo el Estado, es decir, se esperan lluvias por arriba del promedio”, expuso.
“Septiembre va a estar muy movido en el Pacífico Mexicano, observamos también en el Golfo de México que ya tiene movilidad y hacemos un llamado a la ciudadanía, a las instituciones también para que estemos atentos del pronóstico del tiempo”, exhortó el funcionario.
Abundó que el impacto de las lluvias presentadas durante agosto y los primeros días de septiembre se reflejan en el incremento de captación de agua en las presas del Estado, mismo que a este 5 de septiembre alcanzó el 30 por ciento de almacenamiento.
“Tenemos buena perspectiva meteorológica, la meteorología nos dice que va a estar muy bien el pronóstico, la naturaleza está haciendo lo propio”, expresó.