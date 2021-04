Faustino Hernández Álvarez, candidato a la Presidencia Municipal de Culiacán por la Alianza Va por Sinaloa, dijo sentirse ya un triunfador en el arranque de su campaña rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, inició su campaña en la Laguna de Canachi, de donde es originario, ahí se dijo muy agradecido de representar este proyecto en busca de ganar la elección en la capital del Estado.

“Yo me siento a todo dar, me siento muy agradecido, triunfante, echado para adelante, que he sentido, no solo en este momento, he sentido el apoyo de una sociedad incluyente, donde sin duda esta unidad que se ha reflejado a través del PAN, el PRD y el PRI, somos una fórmula ganadora”, expresó.

El priista sostuvo que su proyecto tiene visión, misión e inclusión, y que algo muy importante dentro de su planificación, es mejorar los servicios públicos en Culiacán.

“En primer lugar hay un reclamo justo y necesario por los servicios públicos, seguridad, y sobre todo, un programa incluyente con la familia, donde nosotros tenemos que tener cultura, la cultura es muy importante en este momento, pero sobre todo tenemos un proyecto con visión y con misión, con convicción de que sea la sociedad la que diga qué es lo que quiere para Culiacán”, mencionó.

“Yo conozco Culiacán, las 17 sindicaturas, la Alcaldía, los fraccionamientos, y sin duda, esta es la fórmula ganadora”, añadió.

El Diputado con licencia de la 63 Legislatura, afirmó que en el pasado fueron adversarios, pero ahora tanto el PRD como el PAN son sus aliados en busca de rescatar Culiacán.

“En el pasado nuestros partidos han marchado por separado, pero ahora nos une un objetivo muy superior que es el rescate de Culiacán y terminar con el mal gobierno que hoy tenemos. Los dirigentes del PAN, el PRI y del PRD han logrado establecer acuerdos para beneficiar a todas y a todos”, expuso.