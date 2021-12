SÉ UN REY MAGO | Quiere Diego que los Reyes le traigan una patineta

Diego Martines, tiene 10 años, es un poco inquieto y le gusta jugar y correr en el patio de más de 50 metros de su casa donde también hay árboles frutales.

Después de hacer las tareas y ayudar a su abuelo en las actividades del campo, juega con dos de sus amigos a las correteadas y fútbol.

Cursa el quinto año en la primaria de San Pedro, desde hace casi dos años no va a su salón de clases, dice que prefiere la escuela a las clases en línea y extraña mucho a sus maestras.

“No estoy agusto aquí en la casa, me gustaba ir a la escuela y jugar con mis amigos, extraño a la maestra de apoyo y a la de tercero, a la de cuarto y quinto no porque no las conozco”, dijo.

Este año espera que los Reyes Mago le lleven una patineta, dice que desde hace varios años la ha pedido sin obtener respuesta positiva.

“Siempre se equivocan y me traen otra cosa”, dijo.