Secretaría de las Mujeres exhorta al Jardín Botánico a poner más filtros, para no contratar agresores sexuales

La secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, exhortó a la directiva del Jardín Botánico a ser más selectivo en la contratación de personal para no emplear a agresores sexuales, llamado que extendió a otras instancias, tras el presunto ataque sexual a una joven por un guardia de seguridad la semana pasada, al interior de este parque.

“Nosotros hablamos con las autoridades del Botánico y llamamos la atención en el sentido que deben cuidar muchísimo más, deben ser más grandes los filtros para evitar que personal que labora en ese tipo de lugar, diríamos, no esté capacitado y además muestre este tipo de conductas”, dijo la funcionaria estatal.

“Se entiende que a veces hay acciones que puedan trascender al empleador, pero sí se debe de tener cuidado y sobre todo en áreas de seguridad, esto debe ser un llamado de atención incluso para la Secretaría de Seguridad, no es la primera ocasión que los agresores tienen que ver con áreas de seguridad”, señaló Guerra Ochoa.

Informó que la Secretaría de la Mujer está acompañando jurídica y sicológicamente a la víctima, quien se acercó a solicitar ayuda la semana pasada, casi al mismo tiempo que la dependencia la buscaba por tener antecedentes del caso.

“El acompañamiento empezó desde el momento que se acudió a la agencia del Ministerio Público, ha tenido el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, está apoyándose sicológicamente a la familia, particularmente a la víctima”, dijo.

“Le estamos dando seguimiento en el Ministerio Público, estamos desde la semana pasada viendo este detalle”, agregó.

Guerra Ochoa anunció que este miércoles sostendría una reunión con personal de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

“Obviamente tenemos que reforzar la seguridad en áreas que son de riesgo, a veces algunos parques lo son, entonces obviamente que vamos a tratar de fortalecer también el nivel de respuesta, nos inquieta que históricamente muchas víctimas incluso de abuso sexual, no lo denuncian, no lo denuncian porque no confían en la autoridad”, expuso.

En este caso, agregó, les preocupa proteger sobre todo a la víctima y guardar muy cuidadosamente su identidad porque no debe ser revictimizada, para que el daño no se profundice.