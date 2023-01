El pasado 16 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, donde al maíz blanco (harinero) se le impone un arancel a la exportación del 50%. Mismo que provocó una gran cantidad de opiniones a lo largo de la semana, por lo que nos permitimos presentar en este medio algunas consideraciones.

Consideramos que las causas que motivaron la publicación de este arancel, fue el temor del encarecimiento de los alimentos, ya que la inflación al cierre del año fue del 7.82%, pero el componente de alimentos fue aún más alto con un 14.1% y particularmente el precio de la tortilla que cerró en un 16.6% de incremento con respecto al año anterior. Pero consideramos que la medida no tendrá los beneficios esperados y si pudiera tener algunos efectos negativos.

No se espera que tenga los efectos esperados, porque nuestro país es autosuficiente en el maíz blanco usado para fabricar tortillas, tanto por el método tradicional de nixtamalización como las tortillerías que usan harina de maíz usada para la producción de tortillas. De los 27 millones de toneladas producidas anualmente en el país, alrededor de 2-3 millones son de maíz amarillo y el restante, alrededor de 24-25 millones de toneladas son de maíz blanco, este último se usa primordialmente para consumo humano (18 millones de toneladas), pero dado que producimos más de lo necesario, el segundo uso de este maíz es para alimento pecuario.

Por ejemplo, la producción del estado de Sinaloa (el mayor productor de México) se estima en alrededor de 6 millones de toneladas de maíz blanco donde alrededor de 3.4 millones estarían destinados al consumo humano, 2 millones de toneladas para el consumo pecuario, y en una menor medida a la exportación a otros mercados de Centro y Sudamérica (se estima que solo 600 mil toneladas se exportan en todo el país, en promedio por año), donde cabe aclarar que Sinaloa y en menor medida Chiapas, son los únicos estados del país que exportan.

En cambio, como país somos deficitarios en maíz amarillo, del cual importamos alrededor de 16 millones de toneladas y solo alrededor de 1-2 millones de toneladas de maíz blanco (total de 18 millones de toneladas). Por lo que vemos, la exportación, que es lo que viene a eliminar el decreto, no genera una desviación importante nuestro maíz a esos mercados, solo salen 600 mil toneladas de los 44 millones de toneladas usadas, un 1.3% del maíz usado en el país, o solo el 2% del maíz blanco que se consume, donde una parte mucho más considerable termina en la producción pecuaria.

Cabría también la pregunta, si somos autosuficientes en maíz blanco, porque se importa, y tiene que ver con los costos logísticos, es más costoso llevar maíz blanco de Sinaloa a Yucatán o a Tamaulipas, que importarlo de EE.UU., por la cercanía del abasto o por tener la facilidad de importar el producto por la vía más eficiente, que es la marítima. En el caso de Yucatán la gran distancia que implicaría llevarlos hasta allá por un ferrocarril que hoy no tiene un servicio adecuado, por camión o por cabotaje incrementarían mucho los costos de llevarlos desde el puerto de Nuevo Orleans.

Este tipo de medidas que tienen como objeto impedir la salida del grano del país, con la intención de que los precios nacionales no se incrementen excesivamente, han sido ampliamente condenados por la FAO, que es la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Debido a que puede causar distorsiones en los mercados y puede encarecer los alimentos a las naciones importadoras, que en este caso serían Venezuela y otros países centroamericanos que tradicionalmente importan el maíz de Sinaloa. Así mismo, puede impactar negativamente en los acuerdos que como país tenemos con nuestros principales socios comerciales, donde nos comprometemos al libre comercio entre nuestros países, tanto para la importación, como para la exportación.

Por lo demás la vigencia del decreto, que se termina el 30 de junio, impacta negativamente la comercialización de la cosecha de nuestro estado, ahora que se piensa tener un volumen mayor al del año pasado. Porque somos los principales exportadores a otros países y este año tendremos una producción mayor a la del año pasado. Ese grano que es apreciado para consumo humano, no será costeable exportarlo con ese arancel, la exportación nos ayuda muchas veces en la logística de desfogue de parte de las bodegas (para que no se saturen en la cosecha), o para no saturar las vías férreas en los meses críticos de reciba y embarque de nuestra producción, por lo que tendremos menos opciones para el envío de nuestras cosechas.

Si además consideramos los impactos por la liberación de aranceles para la importación de países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio en el marco del PACIC, pues vemos que los productores sinaloenses son de los más perjudicados por estas medidas que no fueron consensuadas con las asociaciones ni con otros representantes de los productores, pero tampoco con la industria, a juzgar por el rechazo generalizado a la medida que se ha tenido en esta semana después de la publicación del Decreto.

