La Senadora Imelda Castro Castro se registró para el proceso interno de Morena en la búsqueda de la candidatura para reelegirse.

La legisladora señaló que se apegará al proceso interno del partido y a finales de enero de 2024 sabrá si fue elegida como la candidata por el Senado de la República para las elecciones del próximo año.

”Ya tengo mi constancia de registro, y esperaré los tiempos del calendario de Morena para que se aprueben los registros, la encuesta, y a más tardar el 24 de enero tendremos los resultados”, informó.

”En este propósito yo he dicho que me someto a todas las evaluaciones que el partido quiera hacer, si hemos cumplido con los principios, con el programa, con las metas, con la agenda de la Cuarta Transformación que se me evalúe en eso y sobre todo que se haga la encuesta que Morena siempre realiza para que se vea el posicionamiento que tenemos y nuestra intención de voto, que estoy segura que tengo el primer lugar”.

Como parte del proceso interno, Morena realizará encuestas entre la ciudadanía para evaluar los perfiles de quiénes se inscribieron por una candidatura.

Castro Castro informó que realizará encuestas en paralelo a las que realizará Morena, para tener sus propios datos.

”Haré una encuesta espejo al mismo tiempo de la que haga Morena. Confío plenamente en Morena, por supuesto, pero como profesionista de la ciencia política necesito tener mis propios datos, como dicen por ahí”, dijo.

Por la candidatura al Senado de la República por Morena también se han inscrito Enrique Inzunza Cázarez, Secretario de Gobierno de Sinaloa, y el ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

Castro Castro informó que espera integrar una fórmula con Inzunza Cázarez para trabajar de manera conjunta por el cargo.

”Yo espero hacer fórmula con Enrique Inzunza, es una persona que sabe mucho de estos temas, que tiene una formación académica y política muy relevante para contribuir en esta nueva etapa, que de hecho una de las grandes metas es la reforma judicial y creo que él tiene muchos elementos para participar”, mencionó.