SEPyC extiende proceso de preinscripción hasta el 18 de febrero

El proceso de preinscripción en su tercera etapa para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Sinaloa, estará abierto hasta el 18 de febrero, anunció la Secretaría de Educación estatal.

Graciela Domínguez Nava, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, señaló que esta medida se aplicó para evitar presión en los padres de familias o tutores que aún no completan el proceso de preinscripción.

“Las preinscripciones no han cerrado, esta es la última semana. Teníamos planeado que fuera hasta el 16 de febrero, pero vamos a ampliarlo hasta el 18 de febrero para que esto no genere presiones en quienes todavía no lo han hecho” dijo.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, al corte del 15 de febrero a las 12:00 horas, se tiene un total de 78 mil 670 estudiantes de los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria.

En la primera etapa, “Por principio de orden”, que estuvo vigente del 01 al 04 de febrero, se registraron 11 mil 224 menores de nuevo ingreso, de los cuales mil 250 fueron el preescolar, 6 mil 094 en primaria y 3 mil 877 en secundaria.

En el caso de la segunda etapa de “Cercanía”, que estuvo abierta del 08 al 11 de febrero, se preinscribieron 61 mil 262 estudiantes. De estos, 19 mil 500 fueron en preescolar, 17 mil 919 en primaria y 24 mil 443 en secundaria.

Para la tercera etapa, “Todos”, al corte de las 12:00 horas del martes 15 de febrero suman 5 mil 447 preinscritos. De estos, mil 529 son de preescolar, un mil 456 de primaria y 2 mil 462 de secundaria.

“Seguimos haciendo la invitación para que acudan. Si no lo pueden hacer en línea por alguna dificultad pueden acudir a las oficinas que tenemos en Servicios Regionales y aquí en SEPyC, en Culiacán”, dijo.

Para realizar la preinscripción se debe ingresar a la página presincripcionessinaloa.gob.mx. en caso de dudas sobre el proceso se pueden comunicar el centro de atención telefónica en el 667 846 42 40, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, o bien acudir a las unidades de apoyo que se han habilitado en los 18 municipios y a las instalaciones de la SEPyC.