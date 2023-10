CULIACÁN._ Un exhorto a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa para que respeten la vida académica de la institución, lanzó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

La funcionaria estatal pidió que el ex Rector Jesús Madueña Molina atienda los procesos penales en su contra con respeto hacia la Universidad y sus estudiantes.

A pregunta expresa sobre si la remoción como medida cautelar del ex Rector pudiera afectar el ámbito académico de la UAS, la titular de Educación estatal mencionó que debe de existir prudencia por parte de Madueña Molina.

“Más que nada aquí el tema es que si el ex Rector estaba llevando a cabo un proceso jurídico tiene que atenderlo, pero esto no tiene que llevar a afectar la dinámica escolar y académica de la Universidad. Creo que ahí es donde debe de haber esa prudencia por parte del ex Rector para que las actividades no se alteren llamando a movilizaciones y ese tipo”, dijo.

“Tenemos que respetar que la dinámica de la universidad continúe y que el proceso jurídico que lleva el ex Rector lo lleve como tal”.

Domínguez Nava explicó que la universidad tiene una estructura sólida, por lo que el cambio de un Rector no debe afectarle, aún así el cambio sea por un proceso penal.

“Yo creo que la universidad tiene bien cimentada un andamiaje, como universidad en todos los aspectos, y la dinámica propia, su esencia no se detiene como cualquier otro cambio de universidad”, comentó.

“Aquí lo importante es que producto del proceso que sigue a quién estaba al frente de la Rectoría no afecte”.

El pasado 17 de octubre, un juez separó del cargo de Rector a Jesús Madueña Molina, como medida cautelar mientras llega una sentencia en el procedimiento penal 918/2023, correspondiente a la presunta compra irregular de tortillas y demás derivados del maíz.

También fueron retirados de sus cargos Manuel de Jesús Lara Salazar, como contralor general; Soila Maribel Gaxiola Camacho, quien era directora de Desarrollo y Planeación; Óscar Orlando Guadrón, como director de Proyectos Especiales; y Jorge Pérez Rubio, quien fue retirado de su puesto como director de Construcción y Mantenimiento.

En sustitución a Madueña Molina fue designado Robespierre Lizárraga Otero, ex Secretario General de la UAS, quien también enfrenta un proceso penal por abuso de autoridad.