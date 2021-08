Sepyc recibe donación de 801 mil cubrebocas, 3 mil caretas y 750 kits de limpieza

Como apoyo para este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública estatal, recibió una donación de 801 mil cubrebocas, 3 mil 050 caretas y 750 kits de limpieza.

Red por la Educación, Centro de Ciencias y Sociedad Botánica de Sinaloa y otros organismos de Sociedad Civil, son los que sumaron esfuerzos y brindaron este material para diversos planteles educativos públicos.

Irving Salazar Gaxiola, integrante de Red por la Educación, señaló que el mayor interés como red es el bienestar de niños, niñas y jóvenes y su educación.

“Es por ello que dentro de nuestros objetivos está el organizar y garantizar el derecho a la salud y el derecho a la educación de las comunidades educativas sinaloenses”, comentó.

Explicó que estos 801 mil cubrebocas serán distribuidos en escuelas públicas de todo el estado.

Por su parte, Bárbara Apodaca, directora de Sociedad Botánica de Sinaloa, señaló que como Sociedad, se brindó el apoyo en retiro de árboles en malas condiciones.

“El regreso a las escuelas es muy importante, las áreas verdes de las escuelas se encuentran en malas condiciones, pero podemos transformar estos espacios, para que sean espacios más seguros para la niñez y la juventud”, dijo.

Además de aportar aprendizajes de educación ambiental para toda la comunidad a través del programa de educación no formal para docentes y grupos escolarizados.

En este sentido, Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación estatal, expresó la importancia de esta donación para las comunidades escolares.

“Muchísimas gracias por este tremendo esfuerzo a estas 12 organizaciones, que no esperaron a que las buscaran y vinieron y dijeron: cubrebocas, 800 mil, también en esfuerzo de ciencia, son 3 mil caretas... Jardín Botánico no se espero y dijo, yo voy y corto ese árbol que escuché en la radio, no fue el Secretario de Educación, fueron ellos que desde su iniciativa dijeron vamos por esa”, precisó.