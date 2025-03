$!‘Ser conscientes de la energía que desprendemos’, la recomendación de Jesús Antonio Pineda en su charla

“Vamos a tener algunas conversaciones que probablemente no encajen en tu sistema de creencias”, vertió al iniciar su conferencia.

Pineda destacó que se debe enfrentar la realidad que se construye con el pensamiento.

“Asumimos que lo que yo estoy pensando e interpretando de las personas y de la vida es totalmente correcto, y eso es soberbia. No existe la verdad absoluta. No está mal, no está bien, solamente así funciona la mente”, mencionó.

“Todo lo que existe en el universo es energía”.