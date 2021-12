Será un abuso de Estrada Ferreiro retirar el descuento del predial, señalan comerciantes

Por medio de un comunicado, el líder de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán (ULCC), Óscar Sánchez Beltrán, manifestó que será abuso del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, retirar el descuento del 40 por ciento a comerciales en el pago del Impuesto Predial Urbano.

Señaló que al eliminar este beneficio incrementará la crisis económica que viven los comerciantes, quienes han sacrificado el patrimonio para mantener a flote sus negocios.

Se dijo en desacuerdo con la política de recaudar a costa del sufrimiento del sector, el cual no ha recibido ningún apoyo desde el inicio de la crisis sanitaria de Covid-19.

“Ya no aguantamos más castigos, no estamos de acuerdo en la política de recaudar más a costa del sufrimiento de nuestro gremio, el cual no tuvo ningún apoyo o retribución por parte del municipio en los tiempos más críticos de la pandemia”, expresó.

Actualmente, el gremio se encuentra pagando deudas adquiridas durante la pandemia, a fin de continuar con la operatividad de sus establecimientos y seguir generando empleos.

El titular de la ULCC finalizó exhortando al minícipe a ir tras aquellos ciudadanos que aún no cumplen con el pago del predial, ya que con esos ingresos, el municipio podría seguir realizando obras con sentido social.

La semana pasada, la Unión de Locatarios entregó un oficio al colegio de regidores del Ayuntamiento, donde solicitaron que se establezca un punto de acuerdo para mantener por un año más este descuento.