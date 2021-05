$!Seré un diputado muy cercano a la gente, disponible para quien me necesite: Valenzuela

“Seré un diputado muy cercano a la gente, me atrevo a decir que voy a estar las 24 horas del día cerca de ellos, disponible para quien me necesite, y si Dios quiere y la gente me favorece, así será. A partir del 6 de junio vas a ver cómo vamos a gestionar como nunca se ha visto en la historia de Sinaloa”, señaló Ivanjov Valenzuela Pérez.

A unos cuántos días de la recta final rumbo al 6 de junio, el candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano al Distrito 13, señaló que su campaña la ha vivido contento por la respuesta positiva de la gente a su proyecto político.