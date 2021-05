Sergio, quien vive en el mercadito Juárez, no tiene credencial para que lo vacunen contra el Covid-19

CULIACÁN._ Viene a trapear la banqueta que da a los cajones del mercadito de la Juárez para ayudarle a un chavalo que no pudo acudir hoy.

Con eso, el “Iribe” espera que le caiga un peso. Y lo logra estando disponible por si hay algún mandado qué hacer o alguna limpieza, alguna lavada de carro o algún gesto de buena voluntad de los locatarios o de los visitantes.

Se llama Sergio Higuera Iribe, y tiene 55 años, pero luce más grande. Está vestido con un pants deportivo, trae un vendaje percudido en su mano derecha y también en el empeine del pie del mismo lado.

Lo atropellaron hace como un año, señala, y aunque se ha ido alivianando, el dolor todavía lo incomoda.

Dice que nació el 27 de octubre de 1965, pero la vida de vagancia y las adicciones lo han maltratado de tal manera que luce mayor.

“Estaba otro chavalo para limpiar, pero se fue; le voy a hacer un paro al vato”, dice, en tono ronco, pero con una voz de bajo volumen.

El Iribe arrastra un viejo trapeador, ennegrecido y húmedo, pero no hay certeza de que si es por tallar el mosaico blanco de la banqueta del mercadito y por remojarlo en los cuatro dedos de agua puerca que acerca de vez en cuando en una cubeta.

Cuando comienza a hablar lo hace afuera de un local que está cerrado, pero que tiene un letrero pintado que anuncia la venta de cacahuates.

- ¿Le estás haciendo un paro al de los cacahuates?

Ya no venden cacahuates, es para los que juegan a las maquinitas.

-¿Pero aquí está cerrado, para qué limpias?

Tengo que agarrar corte parejo, para no quedar mal.

- ¿Y cuánto te dan?

No, a mí no, nada. Quizá al chavalo, no sé. Yo vengo a veces aquí, y limpio todo para acá. Hasta aquí llego yo.

El Iribe no tiene una hora de llegada al mercadito de la Juárez, porque se despierta con el ruido que hacen las cortinas metálicas al subirlas, cuando los machetes están golpeando los troncos en los preparativos para la venta de tacos y cuando encienden las luces.

Hay actividad, según estima, desde antes de las seis de la mañana, porque los tacos deben empezar a prepararse antes.

“Yo vengo a dormirme para acá”, dice mientras señala un pasillo en el extremo sur del mercado.

“Por allá en el menudo es 24 horas”, se refiere a los puestos que están en el lado norte y que dan la bienvenida a cualquiera hora y en cualquier estado de ebriedad por la Calle Granados.

“Ahí se pistea, se jala la banda, siempre la música”, dice el Iribe.

Sergio asegura tener como 18 años avecindado en las inmediaciones del mercado.

“Tengo como 18 años, y soy el más viejo”, dice con cierto orgullo, “Soy el más oldie, y yo soy el que he durado más tiempo”.

A veces, explica, le ayuda a los taqueros, hace los mandados.

- ¿Y por dónde vives?

No tengo familia, ahorita me estoy quedando aquí mismo.

- ¿Y eso por qué?

No tengo familia, supuestamente tengo hermanos, pero están peleados. La casa mía me la quitaron, vivía para el lado de las Bugambilias, yendo a Bachigualato, porque las hermanas mayores tienen dinero y yo no tengo en qué caerme muerto, yo a veces no como.

Recuerda que sus padres, en vida, le habían comentado que él se quedaría con esa casa, pero no hubo testamento, solo fue de palabra.

Entonces el Iribe comenzó a disfrutar de la vagancia, se fue para el otro lado y trabajó en el campo, en algunos restaurantes, de lo que fuera. Luego regresó a Hermosillo, en Sonora, en donde buscó sentar cabeza, pero la tomadera le gustó más.

Estuvo preso, porque traía para una botella de vino barata, pero se quiso pasar de listo y tomó una de las caras y aunque medió para pagar y firmar en el centro penitenciario, finalmente lo llevaron preso por incumplir las medidas.

Luego lo agarraron tomando en la calle en Culiacán y también se lo llevó la policía.

- ¿Ya te dijeron que debes ir a vacunarte contra el Covid-19?, ¿tienes credencial?

No tengo nada, no la he podido sacar.

“Pude sacar el acta de nacimiento nada más; saqué el acta pensando en sacar la de elector, y conseguir un trabajo estable, de lo que sea, de vigilante, de velador, de lo que sea”.

¿Y el acta?

Se la llevé a un muchacho que conozco yo, para que me la cuidara.

El Iribe explica que siempre tiene una mochila que hay veces usa de almohada para dormir. Ahí traía un acta de nacimiento, pero que ésta comenzó a maltratarse por cada vez que metía la mano y cada vez que se recargaba en ella.

Luego recordó que también está discapacitado, que lo atropelló un carro hace un año.

“Me chingó este brazo, esta pierna la tengo toda remolida. Fue hace como un año y todavía no se me quita el dolor, venía por acá por el lado del Malecón, era en la tarde, bajé un pie y como que lo hizo intencional, no te puedo decir”, recuerda. “Me fui todo golpeado”.

“Habemos gente que tenemos accidentes, no nos podemos valer; en días pasado, no podía ni sentarme, de aquí me aventó y tenía todo molido, morado, no podía dar un paso”.

“Es bien difícil vivir en la calle”, reflexiona, “porque aunque hago de todo, hay veces no hay para comer, no hay dónde lavar”.

Admite que la adicción a las drogas lo ha llevado hasta a usar heroína.

“He batallado mucho para dejarlo, porque hay síntomas, malestares, no te puedes ni parar, no te puedes sostener con las piernas, te vuelves a caer, te mareas, da miedo hasta hablar con la gente, te deshidratas”.

El Iribe acepta que se publique su historia, porque tiene la esperanza de que le puedan conseguir un trabajo.

“Ojalá que me apoyaran con un trabajo”, señala.

“Publícalo, pero ponlo bien; no vayas a poner que soy narco”.