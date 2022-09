Sergio Torres denuncia falta de transparencia en la rehabilitación de escuelas en Sinaloa

Tras la actualización del número de escuelas que serán reparadas por parte del Gobierno del Estado, Sergio Torres Félix, dirigente en Sinaloa de Movimiento Ciudadano, denunció que existe una falta de transparencia en este tema.

Lo anterior, debido a que el Gobernador Rubén Rocha Moya, informó el día de ayer que con los 130 millones de pesos que se pretendía reparar las 117 escuelas antes registradas, también se espera atender las otras 39 que surgieron después de la actualización del conteo, lo que da a entender que los costos fueron inflados o que se contempla utilizar material de baja calidad.

“Primero, con esos 130 millones de pesos iban a arreglar 117 escuelas y ayer el director del ISIFE dijo que habían aumentado a otras 39 más ¿esas escuelas donde estaban? ¿no habían hecho ya ese levantamiento? ¿no habían hecho ya la supervisión?”.

“Quiere decir que los precios de las otras que iban a rehabilitar iban inflados porque del mismo dinero iban a rehabilitar casi 40 escuelas más, ese es el problema, la falta de transparencia o material de baja calidad”, expuso.

De acuerdo con el líder partidista, no hay una coordinación entre el Gobernador y el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Hugo Echave, pues cada vez corrigen el total de escuelas que faltan por ser rehabilitadas.

“En lo único que coincidieron es que el programa va atrasadísimo, parece que no pueden con el paquete, primero dijeron que eran 43 escuelas que iban a rehabilitar luego dijeron que no, que eran 117 y ayer nos salieron que no son 117, que son 156, a ver con qué número nos salen la próxima semana”, puntualizó.

Aunado a esto, mencionó que no tiene justificación el hecho de que solo 10 planteles hayan sido rehabilitados, pues el Gobierno estatal presume de tener el recurso, además, el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza, ha mencionado que estas labores no requieren de licitaciones.

Torres Félix insistió en que tanto el Gobernador como su Gabinete tienen la encomienda de dar resultados, sin embargo, solo se limitan a señalarse errores y a regañarse enfrente de la ciudadanía, cuando esta misma lo que requiere son acciones, resultados, así como de “funcionarios que funcionen”.

“El Gobernador tiene la responsabilidad de dar resultados y no está dando resultados, lo que vemos es que su equipo y él ponen pretextos, ponen excusas y hacen como que hacen berrinche, como que regañan gente pero eso no le sirve a la gente”, sostuvo.

Fue el pasado lunes en su conferencia semanera, cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que recibió una actualización del número de escuelas que se iban a reparar, esto por parte del ISIFE, cuyo director, Hugo Echave, le indicó que la cifra de escuelas por rehabilitar pasó de 117 a 156.

Tras recibir esta información, el Mandatario se dijo inconforme por el hecho de que no se le informen sobre los datos precisos.