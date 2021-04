El ex presidente municipal de Culiacán lideró su tradicional conferencia de prensa de los martes, en la que recalcó cómo el gobierno federal, cuya administración encabeza Morena, lucra con la vacuna contra el Covid-19, y toda la estructura estatal, que encabeza el Partido Revolucionario Institucional, aprovecha y condiciona la aplicación de sus programas sociales.

“No es posible que se esté lucrando con la salud de los sinaloenses, haciéndoles creer que es una dádiva del gobierno de la República, cuando es una obligación constitucional”, expresó.

“Entiendo que andan bien desesperados los candidatos de las dos alianzas, Morena que va en caída libre y el PRI que no prende y como dice don Teofilito, ni prenderá”.

Según Torres Félix indicó que hay denuncias de ciudadanos que se han quejado porque les colocan la calcas de Rubén Rocha Moya, candidato por la alianza Morena y Partido Sinaloense en sus vehículos sin consentimiento en las colonias o estacionamiento de supermercados; mientras que en el caso de Mario Zamora, de la alianza PRI, PAN y PRD, sus eventos son meros actos de simulación, pues son los mismos los que recorren el estado.

“Hay mucho cartucho quemado en esas reuniones del PRI y además, como si no les bastaran de aquí, importan de la Ciudad de México: la semana pasada estuvo ((Miguel) Osorio Chong (ex secretario de Gobernación con Peña Nieto), Miguel Ángel Mancera (ex jefe de Gobierno del la CDMX) y la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu... puras finísimas personas, ¿a poco cree Mario que estos personajes le traen votos?”, expresó.

Al candidato le insistieron con preguntas sobre la posible participación del Gobernador Quirino Ordaz Coppel en la elección.

“Al Gobernador nadie lo ha metido, él solo se metió, tiene el cuerpo metido el Gobernador, chequen en los ranchos, donde les dan las tarjetas, de ahí de Sedesol, es que tenemos un Gobernador que gobierna para la foto, pura foto, para las encuestas, puro despilfarro”, expresó.

“Nosotros lo que pedimos es que saquen el cuerpo de la elección, tanto al gobierno federal, como al gobierno estatal y a nuestro árbitro, que es el Tribunal Estatal Electoral, que resuelva esto a la brevedad, porque es de urgente resolución, porque la contienda ya está, ocupamos que resuelva para ver qué cartas van a tomar”.