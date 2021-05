Sergio Torres responsabiliza a la Federación del embargo al camarón en EU

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, señaló que el Gobierno federal ha descuidado a los pescadores de camarón en Sinaloa y el Gobernador no ha hecho más que enviar un tímida opinión ante el retiro de la certificación de las flotas mexicanas, incluida la de Sinaloa, que es la más grande de todo el país.

En su conferencia de los martes, Torres Félix dijo que Morena ha dado otra muestra de su mal gobierno por no saber cómo tratar este tema y que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel ni siquiera ha mostrado solidaridad.

“Hace unos días Morena nos dio otra muestra de su mal gobierno, de su ineptitud para tratar los temas importantes: Estados Unidos retiró la certificación que acreditaba que la captura de camarón se hacía garantizando la protección a la tortuga marina, se ha completado pues el embargo al camarón que se produce en México y por supuesto en Sinaloa, donde se encuentra la flota camaronera más grande del país”, señaló Torres Félix.

“Por cierto, el Gobernador no ha mostrado solidaridad con los sinaloenses dedicados a esta actividad, a no ser por un tímido llamado que hizo a las autoridades federales y para decirnos que tengamos fe y que esto se arreglará, como si fuera tan fácil”.

Agregó que esto es una muestra también del abandono en que tiene el Gobierno federal y su Cuarta Transformación a Sinaloa.

“Otra raya más al tigre, para que nos sirve un gobierno así”, lamentó.

El ex Presidente Municipal de Culiacán dijo que la sequía es otro tema que tampoco han podido atender ninguno de los gobiernos.

“No está llegando agua a las zonas afectadas con la urgencia que requiere el caso, no está suministrando insumos que salven los hatos ganaderos, no están otorgando ayuda médica para prevenir enfermedades, no han implementado ningún programa de empleo temporal, la gente está desesperada por esta situación y no ve que mueva un dedo los gobiernos federal, estatal y municipal”, lamentó.

“Tenemos que evitar que la salud y la economía sufran de un mayor deterioro del que ya enfrentan, lo que son las cosas: somos la tierra de los 11 ríos, pero ya vemos ahora que eso no quiere decir nada, pues nuestras presas están casi vacías, a menos del 10 por ciento de su capacidad”.

El fenómeno del cambio climático, opinó, ya tiene consecuencias por las que se deben tomar conciencia de ello.