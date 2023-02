“Nunca me voy a ir del movimiento porque es un asunto de convicción, no es un asunto personal”, afirmó.

“Aquí, primero, no es un asunto personal, es un asunto de un proyecto; segundo, a mí jamás me van a oír hablar mal de mis compañeros, yo creo que en todo caso aquí el debate está con el otro proyecto de nación, los adversarios políticos, no está de manera interna”, expresó.



SABOTAJE EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En las últimas semanas se han intensificado las críticas contra Claudia Sheinbaum por los problemas con el Metro de la Ciudad de México, cuyos accidentes han provocado muertes y han dejado personas heridas, a lo que la Jefa de Gobierno ha respondido que puede tratarse de un sabotaje.

Sin embargo, no detalló quién pueda estar orquestando dichas acciones en el transporte público.

“Es difícil saber quién es quien lo promovió, en este caso mucho tiene que ver, por ejemplo, con el robo de cable en el metro que ahora hemos reconocido este problema que es mucho más grave que lo que en su momento pensamos”, comentó.

“Pero lo que es cierto es que se usa políticamente todo esto para denostar o para decir ‘la Jefa de Gobierno no capacidad de gobernar’, lo que ha pasado es que se les ha revertido porque finalmente en mi caso yo siempre, independientemente del problema, siempre he dado la cara, he estado ahí y he buscado la manera de solucionarlo”.

Afirmó que de quien se trate, no está cumpliendo con el objetivo político de explotar la problemática del metro, y maximizar cualquier asunto. Además descartó que el sabotaje pueda tratarse de alguno de sus compañeros de partido.

“Sí, no lo creo”, subrayó.