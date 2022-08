Si Adolfo Rojo no renuncia al partido, el PAN Sinaloa buscará expulsarlo

El Partido Acción Nacional buscará expulsar a Adolfo Rojo Montoya si no renuncia al partido, informó el secretario general de Acción Nacional en Sinaloa, Luis Ángel Solano Guatimea.

“En caso de que no acuda él a renunciar, el Partido Acción Nacional tiene distintos órganos internos que deliberan y toman decisiones colegiadamente, ya sea el consejo estatal, la comisión permanente o los órganos internos”, explicó.

“Entonces ya será esa decisión parte de alguno de los órganos internos y se tomará esa decisión democráticamente”.

Solano Guatimea reiteró que en los estatutos no está prohibido que un panista pueda trabajar en un Gobierno que sea de otro partido, pero enfatizó que un líder del PAN como Adolfo Rojo quien fue dirigente estatal del partido no puede estar en un puesto en una administración de Morena. Comentó que no es trato personal contra Rojo Montoya.

“Lo que sí hay es una incompatibilidad política manifiesta, ese es el tema”, dijo.

El pasado 8 de agosto, Rojo Montoya fue nombrado Director de Turismo en la zona centro en el Gobierno de Rubén Rocha Moya. Posteriormente a su nombramiento la presidente estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, explicó que no podía ser expulsado del partido e incluso informó que no era el único panista trabajando en la administración de Morena.

Sin embargo, al día siguiente la diputada panista Giovanna Morachis dijo que Rojo Montoya debía renunciar al partido.

El mismo día el secretario general del PAN Sinaloa, Luis Ángel Solano, coincidió que es declaración, según un comunicado de prensa emitido por el albiazul.

Este miércoles, Roxana Rubio dijo que dicho boletín fue girado bajo su orden en coordinación con Solano Guatimea.

“Es lo más correcto, es lo moralmente... estatutariamente, insisto, no hay un artículo que nos diga que tenga que renunciar, sin embargo no se ve bien”, dijo.

“Hicimos una valoración. La verdad es que hubo muchos panistas que incluso vinieron aquí a platicar con nosotros, y la verdad, yo soy presidenta de los panistas y fue como un tipo consenso y pues decidimos hacer esa declaración”.

Detalló que en cargos directivos no está bien que un panista acepte, y que la misma situación sería con otro militante. Aseguró que hubo quejas de la militancia, que fue una decisión consensada.

“Sobra lo que yo opine, sin duda, pero yo soy a lo que digan mis panistas y me debo a los panistas, y fue un consenso de los panistas”, expuso.