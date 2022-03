Si Hacienda decide cobrar a la UAS, paralizaría la institución, advierte Diputado Manuel Luque

“Cobrar a lo chino” podría paralizar a la UAS, advirtió el Diputado Manuel Luque Rojas por el adeudo superior de 2 mil millones de pesos de la casa rosalina al Servicio de Administración Tributaria.

Manifestó que Hacienda puede recurrir al embargo directo, por lo que celebró que el Gobernador Rubén Rocha Moya expusiera que se apoyará a la máxima casa de estudios sinaloense.

“Si Hacienda decide cobrarse el recurso de manera directa que la UAS debe de participaciones que le pertenecen a la Universidad en cada ejercicio fiscal, lo más seguro es que paralicen la institución”, manifestó el morenista.

El legislador opinó esto luego que el Gobernador Rocha Moya anunció que de los años 2015 y 2016, la UAS tiene un adeudo por mil 177 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta que no fue enterado al SAT, sumado a los 862 mil pesos de accesorios, sumando 2 mil 039 millones de pesos de crédito fiscal.

“Hacienda puede y tiene el derecho de hacer esas retenciones porque a diferencia de otros órganos, organismos y poderes del Estado, tiene el derecho de embargo directo, claro si eso después va a juicio, cada quién tendrá qué defenderse, podrá defenderse, incluso, ganar el juicio, pero Hacienda tiene derecho a embargo directo, más cuando se trata de créditos fiscales”, explicó.

Luque Rojas enfatizó que como jubilado de la UAS se unirá en buscar la manera de que no se vea afectada, detallando que la Universidad no es de los rectores, dirigentes o de las élites, sino de las y los sinaloenses, jóvenes que por medio de ésta buscan escalar socialmente.

“Las precariedades financieras de la Universidad pueden estar en la explicación de por qué los rectores anteriores no reportaron al SAT las retenciones que nos hacían a los trabajadores, es decir, para solventar necesidades ordinarias, eso no justifica de ninguna manera que se hayan quedado con un recurso del SAT”, declaró.

“Al final de cuentas la Universidad está obligada a enterar al SAT de esas retenciones porque no es su dinero, era el dinero de los trabajadores y que estamos obligados todos a pagar impuestos”, agregó el presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso de Sinaloa.

Si bien se llegó a un convenio en el que el SAT regresaría el 75 por ciento, la UAS no cuenta actualmente con los alrededor de 500 millones de pesos necesarios, por lo que el auxilio del Ejecutivo estatal en necesario, lo cual tendría que pasar por el Pleno del Congreso para aprobarse, a lo cual Luque Rojas anunció que va a respaldar, de llegar esa solicitud de recursos.

“Encantado de apoyar a la UAS, obviamente con el compromiso de ellos de no seguir incurriendo en estas faltas y de fincar las responsabilidades a quienes en su momento cometieron esta falta grave, desde mi punto de vista, de no enterar al SAT de las retenciones a los trabajadores, porque no era dinero de ellos”, manifestó.

Al interior de la Universidad, abundó, hay problemas estructurales, como prestaciones que la Secretaría de Educación Pública no reconoce.

Por ello, señaló, la UAS tiene que hacer malabares con sus recursos, a pesar de que esas prestaciones que tienen ya fueron borradas desde 2015, pero el remanente del personal que sí le tocó, es parte de las afectaciones a los recursos y al subsidio de la Federación y el Estado.

“Por eso debemos ser empáticos y cuando menos concederle el beneficio de la duda a la Universidad, porque efectivamente tienen una nómina aparte que no la reconoce la Federación, porque yo soy jubilado de la UAS, pero me reconocen como activo, sí es un problema añejo que ya está resuelto en el fondo, pero los efectos inerciales siguen, hasta que muramos todos los de esa generación”, acotó.

Por lo pronto, enlistó, se debe pedir el esclarecimiento de las prácticas y de la UAS y posteriormente buscar una alternativa definitiva para buscar financiamiento a la Universidad, en general, agregó, evitar que se haga mal manejo de los recursos a partir de los problemas como el adeudo actual.