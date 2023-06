El Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, señaló que las denuncias que hay en su contra no lo amedrentan, y aseveró que sí hay que pagar con cárcel la defensa de la Autonomía Universitaria están dispuestos a hacerlo, aunque aclaró que confío mucho en la justicia federal.

Madueña Molina, de acuerdo a un comunicado de la UAS, aprovechó una reunión con directores de nivel medio superior y superior de todo el estado para reafirmar que siguen firmes en la defensa de la autonomía universitaria.

En la reunión se abordaron temas como el avance en los trabajos y tareas por realizar para la Reforma Académica y Administrativa y el nuevo Modelo Educativo UAS 2022, ya que el nuevo Ciclo iniciará con nuevos planes de estudio en todos sus programas educativos; también se expusieron temas de comprobación y gastos operativos, recursos humanos, inscripción y reinscripción, normalidad escolar, entre otros puntos.

El Rector agradeció a los directores y funcionarios por apoyarlo en la “persecución política” que ha venido enfrentando en los últimos meses a raíz de la defensa de la Autonomía Universitaria.

“Pedirles que sigamos firmes, yo si ustedes no se rajan yo no me voy a rajar, pero si ustedes se rajan yo tendría que abandonar el barco; yo estoy firme, he sido enlodado en mi vida personal, familiar, tengo más de 15, supuestamente eso es lo que dicen los medios de comunicación, denuncias penales, eso no nos amedrenta, si dentro de esto hay que pagar con cárcel la defensa de la Autonomía Universitaria estamos dispuestos a hacerlo, pero yo confío mucho en el estado de derecho, confío mucho en la justicia federal”, dijo.

Además, agradeció el trabajo que hacen los abogados de la Universidad y consideró que han dado cátedra de cómo se defiende una institución como la UAS, por ello, dijo, se seguirá trabajando y defendiendo “con la Ley en la mano”.