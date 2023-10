Que en la próxima visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa traiga soluciones para erradicar problemáticas en temas de economía, salud y seguridad, exhortó la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela.

Por la mañana, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el Mandatario regresará a Sinaloa en diciembre para inaugurar en el sur las presas Santa María y Picachos.

Paola Gárate Valenzuela enlistó temáticas que generan incertidumbre en diversos sectores de la población, pidiendo al Presidente de la República traer respuestas y soluciones en beneficio del estado.

“Más recursos, más obras, más desarrollo, más respuestas y soluciones, ojalá traiga el recurso que le hace falta a los campesinos porque no les han pagado, no les han terminado de pagar el compromiso que ellos mismos hicieron al precio que ellos mismos comprometieron”, exigió.

El nivel crítico de las presas también fue nombrado por la dirigente estatal, pues la escasez de agua en el estado preocupa a los sinaloenses, principalmente al gremio productor, dijo.

“(Agricultores) No terminan de pagar la deuda anterior, no encuentran quién les de crédito para sembrar este próximo ciclo, y encima la falta de agua, los van a obligar a que no se pueda sembrar la totalidad de las hectáreas que tenemos en Sinaloa”.

Afirmó que falta abastecer de medicamentos los nosocomios, mejorar la infraestructura hospitalaria, reforzar el combate a la violencia, apoyar a emprendedores sinaloenses y volver redituables las industrias locales.

Reprobó que el Presidente de México acuda al municipio sureño de Rosario en lugar de enfocarse en ciudades con mayor desarrollo, como Culiacán, Ahome o Mazatlán.

También que la agenda de López Obrador permanezca privada durante sus visitas, como la que realizó a finales de julio, cuando no participó en eventos públicos, pues las inspecciones fueron vía aérea.

“El 40 por ciento de desarrollo que está aquí, Ahome, Mazatlán, Guasave, Salvador Alvarado; es a Badiraguato sus visitas. Además la agenda, en el 95 por ciento el tiempo es privada, la vida, las horas de un gobernante más ostentando el ejecutivo federal es pública y es del interés de todas las y los mexicanos”, aseguró la líder priísta.