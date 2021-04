Sin descansar, así ha sido el inicio de campaña de Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Va por Sinaloa a la Gubernatura del Estado. El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática ha sido arropado por la militancia de los tres partidos, y ahora ya con la posibilidad de dirigirse a los votantes afirma que él va arriba de Rubén Rocha Moya en la carrera hacia la Gubernatura.

Al primer minuto del 4 de abril, el priista comienza su campaña en Guasave, acompañado de trabajadores del sector salud. Ahí, afirma que él estará siempre del lado de los empleados que están enfrentando la pandemia, el encuentro es breve pero deja buenas sensaciones, hay que reconocerlo, Mario tiene carisma, cae bien, sin embargo sabemos que eso no es suficiente para ganar votos, ni quiere decir, que de ganar, vaya a ser un gran gobernante.

Pero el Senador con licencia se siente confiado, o al menos en el discurso eso dice. Sostiene que si bien la contienda a la Gubernatura está pareja entre él y Rubén Rocha Moya, desde siempre él ha estado arriba, claro, en los estudios que el PRI hace.

En Culiacán, Mario comienza su campaña con un evento discreto, no como solían ser en antaño, dentro de todo, el tema de acarreos y otras cosas fue dejado de lado, por la pandemia, ese tipo de acciones al parecer no se verán mucho que digamos.

Al ritmo de los tambores, y a pesar de lo que digan las autoridades electorales, Mario saluda a todo mundo, los abraza, se siente arropado. Al atender a los medios de comunicación, él se siente que está arriba de todos, y que la competencia va en declive.

“Sí tenemos, estamos muy contentos, muy animados, hay que decirlo inicia siendo una contienda cerrada, apenas inician las campañas y lo que sí vemos en todas las encuestas que yo respeto son las tendencias que es lo más importante, más allá del numerito es la tendencia y claramente se ve en la tendencia quién va en ascenso como cuete y quién viene en descenso como resbaladilla.

Los sinaloenses quieren un gobierno honesto, transparente, quieren un gobierno con energía, con fuerza, con ganas, quieren un gobierno que dé resultados, un gobierno que no mienta, que no invente, que no sea pasivo, que no esté sentado en un escritorio, que no esté esperando a ver qué les dicen a mil kilómetros de aquí”, expresa.

“A los sinaloenses no nos gusta ser segundos de nadie, nos gusta empujar para adelante, nos gusta remangar, no nos gusta detenernos y mucho menos estancarnos, no queremos caminar hacia atrás. El sinaloense lo que quiere es evolucionar. En el estudio dice que va a ganar Mario Zamora”, añade.

--Pero en el estudio te colocas en qué posición, actualmente.

“En el primer lugar en el que siempre hemos estado”.