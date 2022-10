Sigue en pie última audiencia de juicio político contra Estrada Ferreiro, pese a suspensión de Juez

Sigue en pie la última audiencia de juicio político contra el ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, pese a la suspensión provisional que le otorgó un Juez, confirmó el Diputado Adolfo Beltrán Corrales, integrante de la Comisión de Acusación que representa al Congreso del Estado.

“No deja sin efecto la audiencia, la audiencia se va a desarrollar normalmente, ya estamos citados, ya estamos preparando de hecho los documentos para poder participar como una parte en este juicio”, informó en entrevista con Noroeste.

“También dejar muy en claro que el amparo no tiene efectos con el Congreso porque nosotros el procedimiento de juicio político ya lo agotamos, es una instancia que ya se cerró hace bastante tiempo aquí en el Congreso”.

La audiencia está programada para el viernes 7 de octubre a las 11:00 horas ante el pleno de la Supremo Tribunal de Justicia. Será la última del proceso de juicio político que inició el Congreso del Estado contra Estrada Ferreiro por violación reiterada de la Ley de Seguridad Pública del Estado cuando era Alcalde de Culiacán, porque negó pensiones a viudas de policías, retrasó y no pagó a tiempo los finiquitos que les otorga la ley. Además de no homologarla con el salario de los elementos activos.

Sin embargo, el 3 de octubre el Juez Tercero de Distrito aprobó otorgar una suspensión provisional del proceso a favor de Estrada Ferreiro.

“Sobre alguna posibilidad de que el Supremo Tribunal se manifieste en consecuencia sobre el tema final, la resolución final de este juicio político eso ya está en la cancha de ellos, pero la audiencia mañana se lleva a cabo”, explicó Beltrán Corrales.

“La resolución provisional no aplica para nosotros”.

De acuerdo con el documento, el Juzgado federal determinó que el Supremo Tribunal de Justicia no debe emitir sentencia en tanto no resuelvan la demanda que Estrada Ferreiro interpuso contra el Congreso del Estado por presuntas violaciones a sus derechos humanos y debido proceso.

“Hay diferentes interpretaciones jurídicas, hay quienes dicen que no la puede emitir, hay quienes dicen que sí por la etapa procesal en que se encuentra, pero independientemente si hay una controversia ahorita entre algunas posiciones jurídicas de si se puede o no se puede, ya no está en manos de nosotros los diputados”, opinó Beltrán Corrales.

Señaló que la Comisión de Acusación acudirá a la audiencia programada para este viernes y harán la acusación en los términos que resolvió el pleno del Congreso.

“Y si puede o no puede pues ya será un tema que tenga que revisar el Supremo Tribunal, yo creo que ellos conocedores de la materia jurídica, bueno pues ellos saben si pueden o no pueden hacerlo”, expuso el Diputado local.

Enfatizó que, independientemente de si puede o no el Supremo Tribunal tomar la resolución definitiva, la suspensión es provisional la cual será resulta el 14 de octubre con una audiencia incidental, en ella determinarán si el Congreso siguió o no debidamente el procedimiento.

“Pero nosotros sabemos que no va a proceder porque simple y sencillamente hay una disposición constitucional que dice que las resoluciones del pleno no son recurribles”, afirmó.