Sigue FGE pista a tres turistas raptados en Mazatlán; llegaron unas 20 personas armadas, según la denuncia

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de tres personas que fueron privadas de la libertad en Mazatlán la madrugada del sábado, y por lo pronto ya descartó que haya patrullas o policías involucrados.

La fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada también confirmó que entre los raptados hay personas de Nuevo León, que ya se tuvo contacto con el padre de uno de ellos, quien aseguró no saber la razón por la que su hijo llegó a Mazatlán.

“Respecto a los tres individuos o personas del sexo masculino que fueron privados de su libertad y desaparecidos forzadamente en la ciudad de Mazatlán, de unos condominios, estos hechos ocurrieron en la madrugada, como a las tres, aproximadamente, la denuncia no fue presentada sino hasta las nueve de la noche, por una de las personas que se encontraba y que era testigo de los hechos y familia de una de las personas privadas de su libertad”, explicó.

“Informó que habían llegado vehículos, camionetas, con diferentes individuos, aproximadamente 20, que portaban indumentaria militar o policiaca y los privados de la libertad, a los que se encontraban ahí en realidad, se mencionaba en redes y también en algunas notas policiacas, que habían intervenido patrullas y eso no fue así, nunca lo dijo el denunciante y eso únicamente fue por otra vía de información que no sé de dónde la tomaron, pero no participó ninguna corporación policiaca y menos agentes de la Fiscalía”.

También explicó que los familiares no han aportado mucho a la investigación.

“En realidad no aportó mucho”, dijo en el caso del padre de uno de los jóvenes sustraídos y que es oriundo de Nuevo León, “ignoraba las causas, dijo que no sabía que su hijo se había dirigido a la ciudad de Mazatlán, que desde el jueves de Semana Santa no sabía de él y no se nos pudo aportar otros datos”.

“Los familiares no han aportado mucha información, se dice que las personas buscaban a uno de ellos, en específico, que fue el que logró escapar antes de que los privaran de su libertad”.