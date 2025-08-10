Sin seguridad, difícilmente podemos hablar de reactivación económica, advierte Regidora

CULIACÁN._ Mientras no se resuelva el tema de seguridad pública, será difícil hablar de programas exitosos de reactivación económica, afirmó la regidora de Culiacán, Erika Sánchez Martínez.

Señaló que la respuesta al problema de inseguridad debe ser integral y que es fundamental que las necesidades de los comerciantes locales sean escuchadas y presentadas ante los funcionarios responsables de diseñar programas efectivos.

Durante los once meses de crisis de seguridad en Sinaloa, particularmente en Culiacán las empresas y comerciantes locales se han visto afectados derivado en bajo consumo o pocas visitas por parte de ciudadanos, especialmente en horarios nocturnos y lugares alejados de la ciudad o marcados como zonas de conflicto.

Por ello, el Gobierno estatal y municipal ha implementado programas de apoyo que garanticen seguridad en los trayectos y en los sitios turísticos.

“Mientras no se resuelva el tema de seguridad pública, pues difícilmente podemos hablar de programas exitosos en materia de reactivación económica, porque para que eso suceda”, aseveró Sánchez Martínez.

En esta situación se encuentra la sindicatura de Imala, con cuyos comerciantes la Comisión de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Culiacán, que preside Erika Sánchez Martínez, sostuvo una reunión el pasado martes para escuchar y atender sus peticiones de apoyo al sector.

Indicó que los comerciantes solicitaron un refuerzo del programa “Ruta Segura”, especialmente los sábados y domingos, para que la gente pueda visitar sin miedo.

A la reunión, señaló, asistieron por invitación, la Secretaria de Desarrollo Económico, Janet Faviola Tostado Noriega, la directora de Turismo municipal, Brianda Crystal Murillo Meza y la Secretaría de las Mujeres.

“Estos esfuerzos tienen que ser permanentes.... hay que consolidar la confianza de la sociedad para poder tomar carretera y llegar a esta sindicatura”, expresó.

“Hay claridad por parte de los comerciantes que reconocen que están viviendo una circunstancia difícil, hablan de que en los últimos días la sindicatura ha estado tranquila y esa tranquilidad...que se puede romper en cualquier momento. Es lo que las impulsa a venir al Ayuntamiento y pedir que se reactiven eventos”.

“Ellas (comerciantes) tienen claridad, las funcionarias, y nosotros como integrantes de la comisión, que todos los proyectos que pueda presentar el comité no van a poder ser posibles mientras no se restablezca la seguridad”, destacó.

Durante la reunión, destacó Sánchez Martínez, las comerciantes hablaron de la importancia de aprovechar los recursos de Imala, como la tierra rica en barro, para ofrecer capacitaciones y talleres que permitan diversificar las actividades turísticas y recreativas. Además de la gastronomía, el balneario y el tortugario, propusieron promover actividades artísticas en la plazuela para que las familias puedan aprender y disfrutar.

Estas propuestas, mencionó Sánchez, ayudarán también a fortalecer el programa municipal de turismo que está en proceso de creación.

“El que nos expongan todas las posibilidades y cómo pueden ellas diversificar el trabajo y cómo te diré, todas las acciones que en materia turística se puedan emprender, pues se enriquece en gran manera en gran sentido todo este programa que apenas estaría poniéndose a disposición del de este Consejo Municipal de Turismo”.

“Escuchar a la gente siempre es importante y en este caso, sobre todo cuando en pocas palabras están muertos los comercios, no solo aquí en Culiacán, sino que han impactado fuertemente en las sindicaturas, pues eso permite que se tomen acciones acertadas”, comentó.

Finalmente, aseguró que estas peticiones serán canalizadas al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio para reforzar la atención en la zona.