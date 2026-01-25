$!Sinaloa registra saldo negativo en la generación de empleo neto al inicio de 2025

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social recopiladas en los indicadores de desarrollo, la entidad sinaloense atraviesa un periodo crítico en materia laboral, registrando una pérdida significativa de puestos de trabajo en el último ciclo analizado.

Tras un 2023 que logró cerrar con la creación de 9 mil 306 empleos netos, la tendencia dio un giro drástico durante el año 2024, el cual concluyó con una cifra negativa de menos 2 mil 391 puestos de trabajo y esta situación se ha agudizado en lo que va del presente año, donde el reporte del empleo neto anual generado para 2025 refleja una caída de menos 11 mil 451 plazas.

El comportamiento del mercado laboral en Sinaloa ha mostrado una volatilidad marcada en la última década y el punto máximo de crecimiento se alcanzó en el año 2016, cuando el estado logró generar un récord de 31 mil 251 empleos netos.

A partir de ese momento, las cifras han fluctuado, destacando el impacto de la crisis sanitaria en 2020, año en el que la generación de empleo se desplomó a apenas 259 plazas.

Aunque hubo una recuperación importante en 2021 y 2022, con 16 mil 181 y 12 mil 026 empleos respectivamente, el dinamismo se ha perdido progresivamente hasta llegar a los números rojos actuales.

La composición del empleo en Sinaloa se divide en tres pilares fundamentales representados en los datos analizados:

El sector primario relacionado con actividades agropecuarias ha mostrado ser uno de los más volátiles, con fluctuaciones constantes que afectan el balance anual.