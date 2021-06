Sinaloa se incorporará a iniciativa HEARTS para mejorar la atención en enfermedades como la hipertensión arterial

Como una forma de mejorar la prevención y control de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención y de impactar positivamente sobre la carga atribuible a estas enfermedades, la Secretaría de Salud en Sinaloa incorporará a su catálogo la iniciativa HEARTS y Estrategia IAM (Infarto Agudo al Miocardio).

Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, de visita en el estado, detalló que HEARTS es la iniciativa más importante a nivel global para la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares (ECV), que pone énfasis en el control de la hipertensión arterial y en la prevención secundaria.

Se explicó que esto propone el fortalecimiento de un modelo de atención integrado que reorganiza las tareas y funciones entre los diferentes integrantes del equipo de salud, incluyendo no solo al personal médico y de enfermería, sino también a promotores de salud, nutricionistas y personal de farmacia, entre otros.

”Desde antes de la pandemia del Covid-19, el problema principal que afecta la morbo mortalidad de los mexicanos y las mexicanas son las enfermedades crónico degenerativas, por supuesto como factor de riesgo subyacente la obesidad y sobrepeso y una de sus manifestaciones en términos de mortalidad la hipertensión, la diabetes los cánceres, etc.”, comentó.

En México, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte con 141,619 (INEGI 2018), de las cuales alrededor del 30% ocurren en personas que aún no han cumplido los 70 años. Se estima que la hipertensión afecta al 18.4% (ENSANUT 2018) de la población mayor de 20 años en el país.

Por lo que lograr un buen control de la hipertensión resulta esencial para reducir la discapacidad y muerte por eventos como los infartos o los accidentes cerebrovasculares.

El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, detalló que la Secretaría de Salud incorpora la iniciativa HEARTS, dado a que se tienen las condiciones para hacerlo, en cuanto a recurso humano, capacitación de especialistas y la tecnología para que las y los sinaloenses puedan recibir atención sobre cómo prevenir y tratar de manera oportuna un infarto.

“En verdad me da mucho gusto, sé del trabajo que realizan, conozco el tema este porque yo he estado en área operativa como clínico, como directivo, yo estaba en la Dirección del Issste de ahí me vine, yo me traje la unidad de hemodinamia regional porque sé lo que implican estas cosas, todos los mandamos aquí al General o al 20 de Noviembre, todo lo que ya sabemos cómo manejar un paciente, hacer el cateterismo, entonces si tenemos un programa de esta naturaleza él no aprovecharlo para el bien de la población es un crimen y más teniendo todo”, comentó.

El Secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, puntualizó que Sinaloa ha venido trabajando con el proyecto Código Infarto, el cual será ahora integrado junto con la iniciativa HEARTS de la mano a la tecnología a través del CRUM, donde se cuenta con personal capacitado para atender de manera eficiente y oportuna a las y los sinaloenses para que por vía telefónica reciban la mejor atención y se salven más vidas.

“Por eso Código infarto, que es un proyecto que lleva más tiempo, que ha sido muy exitoso, se suma perfectamente a la estrategia del Centro Regulador de Urgencias Médicas y la tecnología en su papel... pero lo importante es que cualquier accidente, que cualquier infartado, cuando vayan por él o se vaya solo, tenga una conducción correcta de parte de todos los que estén en el CRUM: especialistas, paramédicos, junto con la Cruz Roja y junto con las personas que estén en C4 logremos llevarlo al hospital oportunamente, donde estén los elementos para curarlo”, comentó.