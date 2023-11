Hasta octubre de 2023, en Sinaloa se cometieron 29 feminicidios cifra que rebasó los perpetrados en todo el 2022, con seis asesinatos más de los 23 que se reportaron en ese año, según datos de la Fiscalía General del Estado.

En un análisis realizado por Noroeste de la información vertida por la FGE en su página web, se advierte que municipios con más población como Culiacán y Ahome, son aquellos con el mayor número de hechos, con ocho y siete feminicidios, respectivamente.

Además, sólo en el mes de octubre de 2023 se dio a conocer que al menos 10 mujeres fueron asesinadas: cinco en Ahome, dos en Culiacán, una en Navolato, otra más en Mazatlán y una en El Fuerte; lo que superó a junio de 2021 que había sido el mes más violento contra la mujer en los últimos cinco años, según cifras del Semáforo Delictivo.

Tres mujeres jóvenes de Culiacán fueron entrevistadas por Noroeste sobre su percepción de seguridad, la mayoría dijo sentirse vulnerable caminando por las calles de la ciudad estando solas, en comparación cuando van acompañadas.

“Me siento muy insegura y quiero llorar porque no sé cómo defenderme y tampoco sé qué hacer en un momento en que esa persona quiera hacer algo peor aparte de acosarme, o verbalmente pues”, expresó Josselyn de 18 años.

Así también Martha, de 24 años, quien señaló que prefiere transitar por lugares en los que no haya tantos hombres para evitar situaciones de incomodidad.

“Más que nada en las noches por el hecho de que cuando hay un grupito de hombres, a veces llegan a hacer comentarios fuera de lugar o cuando andan tomando. Igual en los camiones, cuando el camión se llena demasiado suele pasar que te repegan todo, y por el hecho de ser mujer, traer un pantalón pegado o alguna una blusa semi escotada, o que vaya, seas coqueta al caminar ya lo toman como darle entrada al hombre” manifestó.

Lizbeth, también de 24 años, consideró que entre todas las mujeres deben de cuidarse de posibles agresores y que un factor que toma relevancia es el horario, porque en la noche incrementa la sensación de riesgo.

“Siento que depende mucho la hora, ya que es muy tarde y estoy yo sola, si me siento insegura, ahorita que es medio día como estoy rodeada de personas no me siento tan insegura pero siempre siento que está como latente algo ahí”.

En caso de que una mujer sea víctima de una situación de violencia, sea acosada, agredida o tema por su integridad física puede acudir al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Sinaloa, ubicado en el boulevard Enrique Sánchez Alonso, Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán o llamar 667 688 2633.

Para hacer una denuncia, las mujeres pueden acudir ante el Ministerio Público o a la Unidad de Atención Temprana de la Vicefiscalía norte, centro o sur. En Culiacán, la FGE se ubica en la Cuarta etapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos, entre Boulevard Rolando Arjona y Vialidad de Servicio.