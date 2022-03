Los Servicios de Salud de Sinaloa registraron 70 casos confirmados de dengue en Sinaloa del 1 de enero al 26 de febrero de 2022, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron solo 17, lo que resultó un incremento del 311 por ciento.

Según el último boletín epidemiológico publicado en la página actualizada al 26 de febrero, los tres tipos de dengue presentaron un incremento considerable en comparación con el año anterior.

El mayor número de pacientes con dengue confirmó que son con signos de alarma, con 38; mientras que en 2021 fueron ocho; 27 son de dengue no grave, contra seis del año pasado; y cinco del tipo grave, dos más que el periodo anterior que fueron tres.

Navolato es el municipio con mayor número de casos, con 41 confirmados, Guasave reportó ocho, siete de Elota, cuatro de Ahome, tres de Salvador Alvarado, tres de Concordia, dos de Escuinapa, Angostura y Mocorito uno cada uno.

Aunado a los 70 pacientes confirmados con dengue, los Servicios de Salud de Sinaloa registraron 301 casos probables; 234 se trata de dengue no grave, 12 de dengue grave, y 55 de dengue con signos de alarma.

Los municipios con más pacientes considerados casos probables son Culiacán con 202, Ahome 32, Guasave 18, Salvador Alvarado 14, y 10 en Mazatlán.

Hasta el 26 de febrero no fueron registradas defunciones por dengue en las cifras publicadas por los Servicios de Salud de Sinaloa, sin embargo, el Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda concedió la primera muerte por esta causa el 7 de marzo, pero no es posible saber mediante datos públicos si más personas han fallecido por dengue, ya que las autoridades de salud no han actualizado el boletín epidemiológico hace casi un mes.