Frase: “...Morena, regresó 50% de su presupuesto al pueblo de México para que sea posible la adquisición de más vacunas contra Covid-19”

Autor: Yadira Marcos, candidata a diputada Federal, por el Distrito 5 de Sinaloa.

Lugar y Fecha: Publicación en Facebook

Calificación: Engañoso

Extracto: Morena asegura que a lo largo del año devolverá un total de 800 millones de pesos de sus prerrogativas, aunque esto se logre no puede afirmar para que se usará el dinero, pues éste se reintegra a la Tesorería de la Federación.

Karen Bravo (Noroeste)/ Samedi Aguirre (Animal Político)

Morena insiste en que regresará parte del presupuesto que se le asignó para que ese dinero se use en la atención a la pandemia.

Esta vez, fue la candidata a diputada federal por el Distrito 5 de Sinaloa, Nancy Yadira Santiago Marcos, conocida como Yadira Marcos, quien en sus redes sociales afirmó que Morena ya regresó la mitad de sus prerrogativas para “que sea posible la adquisición de más vacunas contra Covid-19”.

Incluso acompañó su mensaje con la imagen de un cheque equivalente a 50 millones de pesos para “la Salud del pueblo de México”, firmado por Mario Delgado, presidente del partido.

Aunque, efectivamente Morena solicitó renunciar a 50 millones de pesos de su ministración mensual de abril, esta cantidad no equivale a la mitad de su presupuesto.

Y aunque afirma que devolverá el dinero paulatinamente hasta llegar a 800 millones, no puede asegurar que ese dinero efectivamente será usado para la atención de la pandemia, por lo que su afirmación resulta engañosa.

Morena todavía no renuncia al 50% de su presupuesto

En su publicación de Facebook realizada el 7 de abril, la diputada aseguró que la devolución del 50% del presupuesto asignado a Morena ya se había efectuado. Sin embargo, cuando la consultamos este 9 de abril aclaró que con esa publicación sólo se marca el inicio del proceso que, dijo, se hará de manera paulatina.

“Es sólo el principio porque lo que en Morena tenemos programado es en el transcurso del año poder devolver 800 millones de pesos de las prerrogativas con el objetivo de tener más recursos para la compra de las vacunas”, explicó la candidata Yadira Marcos.

A nivel federal, Morena compartió con nosotros un oficio del Comité Ejecutivo Nacional del partido, en donde efectivamente solicita la retención de 50 millones de la ministración mensual de abril. En el documento se aclara que se tiene programado renunciar, en el futuro, a 800 millones de pesos en total.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral nos confirmó que el partido Morena únicamente solicitó que se le reduzcan 50 millones del dinero que les sería entregado en el mes de abril.

Según el acuerdo del Consejo General del INE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de diciembre, para el ejercicio fiscal 2021, Morena recibirá para su gasto ordinario $1,636,383,823. Por tanto, Morena deberá renunciar a 818 millones 191 mil 911 pesos para realmente cumplir con parte de su promesa.

Ningún partido puede asegurar el uso del dinero que devuelve

Aunque el año pasado el INE aprobó que los partidos renuncien a una parte del presupuesto que se les asigna, el Instituto aclaró que ese dinero “se reintegrará inmediatamente a la Tesorería de la Federación, para que dicho órgano del gobierno mexicano disponga de los mismos en los términos de la legislación aplicable”.

También dijo que no tiene ninguna atribución para definir en qué usará la federación ese dinero.

En este otro Sabueso, la exconsejera electoral del INE, Pamela San Martín, explicó a Animal Político que los partidos pueden devolver los recursos que no hayan recibido todavía, aunque ya se les hayan asignado. Pero señaló que “no pueden destinar esos recursos para algo que no sea objeto de los partidos, como la vacunación”.

Aun así, la candidata Yadira Marcos nos dijo que “van a estar muy atentos para que ese dinero se use para lo que ellos están renunciando”. Aunque no aclaró de qué forma.

Consultamos a Morena a nivel federal sobre los mecanismos que implementarían para asegurar o rastrear el uso del dinero devuelto, pero hasta la publicación de esta nota no hemos obtenido respuesta.

Jesika Alejandra Velázquez Torres, abogada por la UNAM, nos explicó que es un derecho de los partidos políticos recibir recursos públicos para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, y la distribución de tales recursos depende de su fuerza electoral y preferencia ciudadana.

De hecho, la especialista nos contó que desde 2017 los partidos políticos “se encuentran obligados a realizar las devoluciones de los remanentes del financiamiento público ordinario permanente y de actividades específicas no gastadas y no comprobadas”. Es decir, los partidos deben regresar el dinero que no gastaron en sus actividades.

En cualquier forma, Velázquez Torres explica que “si bien ellos dicen que ese recursos sean utilizados para vacunas o cualquier otro sector, esa determinación ya no depende del partido político, ya depende de la administración pública, porque como tal se va a la Tesorería de la Federación y ahí se puede destinar a otros sectores”.

“En concreto, quien decide no es el partido político sino la autoridad administrativa”, advierte.

Entonces, aunque Morena renuncie a la mitad de su presupuesto, este dinero se reintegrará a la a la Tesorería de la Federación dónde será re-distribuido. Así que es engañoso afirmar que se usará para la compra de vacunas, pues de eso no se tiene certeza.

A nivel estatal la renuncia de los 50 millones no se ha informado

A nivel estatal, Sinaloa no tiene disposiciones para que los partidos políticos renuncien a parte de sus recursos, para que sea destinado con otros fines, pero existe el acuerdo —que ya mencionamos— a nivel federal para que puedan hacer la petición ante autoridades locales.

“A nivel federal el INE emitió algunos lineamientos a seguir en caso de que los partidos políticos decidan renunciar a parte de su financiamiento o a su financiamiento, pero de acuerdo a esos lineamientos lo tienen que avisar antes de que nosotros les entreguemos el recurso”, explicó José Guadalupe Güicho, Coordinador de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

“Y nos tienen que señalar por qué o con qué fin están renunciando a este financiamiento, y dejar muy claro si es el porcentaje al que van a renunciar y durante qué periodo, si es de todo el ejercicio o si de uno o dos meses, lo tienen que dejar muy claro”, agregó.

Este acuerdo fue emitido en el mes de abril del 2020 a raíz de que Morena renunciara a parte de su financiamiento, pero del ejercicio fiscal del año pasado.

“Pero ahora en el 2021 no tengo información de que haya sucedido, y en local no hay renuncias, no ha habido notificaciones de que quieran renunciar a parte de su financiamiento”, expuso Güicho.

La renuncia de recursos tiene que ser antes de que el dinero sea depositado a la cuenta del partido, porque este no puede utilizarlo para fines ajenos a la actividad del partido, de lo contrario pueden ser sancionados económicamente.

“Ellos no pueden soportar un gasto con facturas o documentación que señale, por ejemplo, compra de vacunas, no sé, a lo mejor donación de sacos de cemento pudiera decir para la construcción y eso, entonces no está permitido porque el objetivo del partido no es el área de la salud ni es el área de la construcción, sino que es lo político, lo político electoral”.