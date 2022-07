Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación presenta nuevo sindicato educativo en Sinaloa

CULIACÁN._ El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México presentó la conformación de la sección 13 en Sinaloa, el Secretario Nacional del Sitem de visita en el estado Diego Ánimas Delgado señaló que este es un día histórico para los trabajadores de la educación.

“Estamos convencidos que juntos, gobierno, autoridades educativas, maestros y maestras, personal de apoyo, padres de familia vamos a salir adelante, hoy venimos a entregar a Danisa Flores y a su comité ejecutivo estatal de Sitem Sinaloa”, comentó.

“Para nosotros lo más importante es la educación de los niños, pero también la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación en México y en Sinaloa, hoy nace en Sinaloa una nueva cultura, la cultura de servicio, de acompañamiento, de la rendición de cuentas, de hablar de frente, de no engañar, de no mentir, de no lucrar con los derechos de los compañeros trabajadores”.

Explicó que el sindicato independiente camina bajo cuatro ejes rectores, el eje político, el eje social, el eje jurídico laboral, pero también el eje académico es algo muy importante en el Sitem contamos con el Instituto de Capacitación e Investigación del magisterio nacional para acompañarnos en todos los procesos de manera gratuita.

“Y por último quiero decirle al Gobernador del Estado de Sinaloa y a la Secretaria de Educación que queremos una reunión de trabajo, seria y profesional para que iniciemos un proceso de basificación permanente, los derechos de los trabajadores no se negocian. También queremos impulsar la carrera administrativa, es justo y necesario que los compañeros del personal de apoyo tengan un salario digno”, comentó.

“Queremos que nuestros pagos y nuestras quincenas sean oportunamente y de manera justa, no queremos mendigar que nos paguen la quincena cuando ya la devengamos, cuando ya la trabajamos, hay un reconocimiento del sindicato independiente a las maestras y los maestros de México y de Sinaloa”, dijo.

Durante el evento, Danisa Flores tomó su cargo como Secretaria del Comité Ejecutivo Seccional Sinaloa sección 13, “en Sitem Sinaloa tenemos dos compromisos fundamentales: uno, fortalecer la escuela pública de excelencia y dos, salvaguardar y defender los derechos de los trabajadores de la educación afiliados a nuestro sindicato”, dijo.

Señaló que también se buscará que los trabajadores de la educación cuenten con capacitaciones y formación, además de prestaciones dignas.