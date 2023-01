En total se destinaron 24 millones 420 mil pesos para adquirir los recursos antes mencionados.

Fueron 18 las unidades de hemodiálisis entregadas que serán dispersadas a los hospitales generales de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, mismas a las que se les destinó una inversión de 15 millones de pesos.

Además se realizó la entrega de 11 unidades vehiculares destinadas para el Programa de Vectores, que son las tareas de prevención y contención del Dengue y Paludismo. Los vehículos entregados consisten en tres unidades Tipo Urvan marca JAC de 17 pasajeros, tres camionetas pick up chasis con versión para caja de fumigadores, dos automóviles sedán y tres pick up, con una inversión de 6 millones de pesos.

En cuanto al equipo de computo del que se hizo entrega consistente en 142 computadoras y 40 impresoras, para el Hospital General de Culiacán, Instituto Sinaloense de Cancerología, Hospital Pediátrico de Sinaloa, y Hospital de la Mujer, equipo que representó una inversión de 3 millones 420 mil pesos.

En el nosocomio el Gobernador también supervisó el programa de implantes cocleares, donde el Gobierno del Estado invirtió 10 millones de pesos para realizar 20 cirugías a igual número de niños con problemas congénitos de sordera.

Hasta el momento se han efectuado 12 de esas 20 operaciones programadas, por lo que todavía están disponibles ocho equipos.

“Para mí es uno de los programas que aprecio mucho, y vamos a continuarlo, lo que tenemos programado, nos cuesta 500 mil pesos el implante pero los vamos a atender para que no les cueste nada a los papás, y lo mismo que vamos a hacer con los niños con problemas del corazón, ya vamos a empezar con el tamiz cardiaco, tenemos 40 casos que nos cuestan más o menos 250 mil pesos cada caso, un total de 10 millones de pesos, y es garantía que esos 40 casos van a ser operados los niños, que es mejor eso a que yo vaya y me pavonee haciendo un pedazo de calle o una obra material, que sí son necesarias y útiles, pero no como atender desde el inicio los problemas degenerativos de la salud”, precisó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Rocha Moya fue recibido en el Hospital General de Culiacán la Directora del nosocomio Sara Camina Armenta Meneses.