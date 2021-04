Solo falta el Gobierno estatal, lo demás está ya ganado por Morena, dice Cuén

CULIACÁN._ “Sacar al cucarachero”, dijo el dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien argumentó que falta ganar el Gobierno estatal para terminar de instaurar la Cuarta Transformación en Sinaloa, pues el Congreso local y los municipios más importantes ya son de Morena, esto en respuesta a la estrategia que usarían en conjunto PAS y Morena para que no gane la alianza Va por Sinaloa.

“Hay que recordar que primero de julio del 2018, aquí en Sinaloa el partido Morena ganó la mayoría del Poder Legislativo local y en lo que refiere al Ejecutivo no se disputó en ese tiempo, pero sí fue de manera parcial, en torno a los municipios Morena ganó siete de los principales municipios, que abarcan un poco más del 80 por ciento de la densidad demográfica de Sinaloa”, comentó Cuén Ojeda

El triunfo, explicó, comenzó en 2018, por lo que en estas elecciones lo que se busca es que Rubén Rocha Moya sea el Gobernador, para así terminar de sacar de los gobiernos sinaloenses estatal y municipales a quienes se opongan a impulsar el proyecto que tiene como líder a Andrés Manuel López Obrador.

Cada partido político dijo, tiene su plataforma electoral, la del PAS fue producto de una consulta a las y los sinaloenses, la cual informó que es la que pusieron a disposición de Rocha Moya como complemento de la Cuarta Transformación.

“Hay que recordar que el actual Presidente de la República agarró un país en terapia intensiva, convulsionando prácticamente y esto no se salva de un día para otro”, consideró el dirigente del PAS.

“De tal manera que hoy con la Cuarta Transformación, podemos comentar que esta sacudida que se ha dado el día de hoy, que mucha gente no le gusta, es para sacar todo el cucarachero viejo y que no es fácil y no es de un día para otro, así que nosotros estamos sumando lo que es nuestra plataforma electoral”, agregó.

Cuén Ojeda dijo que van a ir con todo apoyando a Rocha Moya, además de trabajar por las candidaturas en los municipios y diputaciones locales y federales que encabezan ciudadanos de Morena, aún cuando en el PAS no tienen candidaturas federales, hicieron el compromiso de permanecer unidos.