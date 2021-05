Son los maestros el factor más importante en el hecho educativo, y nada puede suplirlos: señala Rocha Moya

Mi compromiso con los maestros será atender todo lo relacionado a la educación, particularmente en lo que tiene que ver con mejorar sus condiciones de trabajo, señaló Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa.

En el marco del Día del Maestro, y ante cientos de docentes que se dieron en el Foro de Educación desarrollado en el Salón 53, Rocha Moya manifestó que su compromiso con ellos será el de trazar una ruta que genere el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo y el ejercicio profesional de las maestras y maestros.

“Son ustedes el factor más importante en el hecho educativo, no han podido suplirlos, se creyó que con la computadora se podía suplir, pero aún así no, ahora con la enseñanza de la pandemia que nos ha obligado a la educación a la distancia, aún así, el maestro a la distancia va a estar y seguirá estando”, resaltó Rocha Moya.

Dejó claro que, aunque la tecnología actual es buena, en ninguno de los casos se puede suprimir la presencia del maestro, por lo que siempre apreciará educación presencial, por lo que aspira gobernar en las post pandemia, para tener a los maestros en las aulas, y a los niños en el recreo.

“La tecnología se hizo para que el hombre y la mujer la use, y no hay que permitir que la tecnología use al hombre, y poco a poco esto ha ido evolucionado, donde los medios didácticos son, un extraordinario instrumento para la enseñanza, esto indica que como maestros, tenemos que disponernos a la formación permanente, a la educación continua”, indicó.

El candidato detalló también que, la reivindicación económica de los maestros es otro de los temas que considera importante atender, ya que para el maestro es muy difícil dar clases, y pensar cómo va a pagar los recibos de luz, agua, u otros, situación que tiene que mejorar reivindicando su situación económica.

Ante los docentes resaltó que hoy, las grandes necesidades de la educación, sigue siendo el tema de la calidad educativa, en la que la participación de los maestros es importante, así como la dignificación de los espacios escolares, y la infraestructura, por lo que es importante elevar la calidad de la educación. Indicó que hoy, de cada 100 jóvenes en edad de ir a cursar la educación superior, solo 39 van, hay 61 que no van, o son rechazados, o que por otras razones no tocan la puerta de la universidad.

“La recién aprobada Ley de Educación Superior que me tocó conducir en el senado, crea ya la obligación del estado de pagar la educación superior, que no haya cuotas, va a ir desapareciendo poco a poco”, detalló.

Respecto al tema de la educación inclusiva, el candidato de Morena, exhortó a los maestros a tener un aula especial, donde los maestros deben tener la capacidad de atender la diversidad, en donde el niño que tenga alguna discapacidad, sea dictaminado médicamente para que pueda estar junto al resto.

“Es tanto el rezago, que hoy necesitamos entender que vamos a caminar poco a poco a resolverlo”, dijo. A los maestros y maestras, Rocha Moya dejó claro que, con nadie, les va a ir mejor que con Morena, tanto como se pueda, por ello, entre los compromisos que realizó el candidato a los maestros, destacó el que se vuelva a normalizar en la estructura presupuestal federal la escuela de tiempo completo así como, el reordenar el presupuesto.

“Estoy convencido de una cosa, dinero hay, pero se lo roban, y no vamos a permitir que se lo roben, y nos va a alcanzar más porque hay mil formas de hacerlo, por lo que esa corrupción ya no la vamos a permitir”.

Dijo, instala un gobierno austero, donde no se dilapide el dinero, evitando se gasten millonadas en proyectar su imagen, tal y como se ha hecho, con un gasto de mil 500 millones de pesos, gastos que serán eliminados por ser considerados frívolos.

A estos compromisos, también sumó, el que hará crecer las becas de manutención, la cual consideró importante, permitiendo a los estudiantes poder trasladarse a la escuela, comer, o dormir en la ciudad si lo necesita.

También dijo, se ocupará del tema del fondo de vivienda para los maestros, las prestaciones, las cuales hay que garantizarlas, al ser un derecho de los trabajadores de la educación, entre otros.