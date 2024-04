CULIACÁN._ La candidata de Morena a Diputada local por el Distrito 14, Sthefany Rea Reátiga aseguró que su prioridad es que la ciudadanía tenga un derecho a la ciudad, mejor movilidad y sean atendidos los desplazados.

“El derecho a la ciudad es un derecho humano que tiene que ver con una ciudad que sea sustentable, asequible para todas y para todos, que existan calles pavimentadas, que tengamos luminarias, pero también tengamos reglas en cuanto a la especulación mobiliaria”.

En Noticiero Noroeste, comentó que en Ciudad de México ya existe una carta al derecho a la ciudad, que habla sobre el respeto a personas con distintas identidades, de las zonas rurales y urbanas, por lo que quiere implementar lo mismo en Sinaloa para posteriormente, hacerlo ley.

El candidato a la Presidencia Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil tiene la propuesta de otorgar créditos de vivienda con recursos del gobierno municipal y otorgar terrenos para personas que están entre los 30 y 40 años de edad, agregó.

“Esto va a ser construído en reserva territorial que ya tiene el Ayuntamiento y por supuesto, nosotros desde el Congreso del Estado vamos a hacer todo lo posible por aprobar presupuesto y que se concreten estas obras”.

Otro de los temas que puntualizó en su participación fue el de crear un reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, así como modificar la Ley de Cultura y la Ley de Movilidad Sustentable.

“Tenemos que entender que en Culiacán todavía tenemos colonias sin certeza jurídica; Juan de Dios ya empezó en el tema, por ejemplo en Las Cucas, que la gente no tenía escrituras, falta por entregar algunas y por ende, por no tener posesión de la tierra, no hay banquetas, no tienen acceso a servicios públicos...tenemos que empezar por los hogares.

Hasta este año, Sthefany Rea Reátiga formaba parte del Gobierno de Sinaloa, era Subsecretaria de Bienestar en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, a cargo de María Inés Pérez Corral.