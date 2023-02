Debido a que durante la Cuaresma disminuye el consumo de cerdo, Pedro de Jesús Ramos Ramos, locatario de “El Viseras”, comentó que ha tenido que bajar los costos de sus productos, complicando el pago de recibos del establecimiento.

“Disminuye la venta pero son los mismos gastos, tenemos que sacarlos adelante, gasto de piso, gasto de luz, gasto de renta, son el mismo gasto aunque hay poca venta”, añadió.

Por el otro lado, los marisqueros afirman esperar una buena venta de pescado aunque, aseguran, los tiempos no son los mismos de antes pues la Cuaresma ya no se vive de igual manera por lo que, en su mayoría, no elevan los precios.