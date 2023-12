“Para el sector de La Conquista, al fondo hacia Cedros, tuvimos el incendio en un departamento de esos cuádruples en donde cinco integrantes de la familia salieron lesionados, no de gravedad, gracias a la intervención”, apuntó.

Además, aseguró que 2023 ha sido uno de los años con el mayor número de casas incendiadas, ya que a principios del año y en el mes de marzo muchos casos se registraron, en comparación con los últimos cinco años.

“Ha habido incendios por malas instalaciones en boiler, eso sí se ha presentado un poquito más frecuente este mes y sí ha habido variado de diferentes tipos de causas que se han presentado en donde es sistemas eléctrico y/o sistemas de gas LP”, dijo en referencia a las posibles causas del fuego.

Con ello, hizo un llamado a que los ciudadanos revisen las instalaciones eléctricas y de gas de sus casas.

“Las instalaciones de gas normalmente por alguna razón, es común que el ciudadano use mangueras. Entonces, las mangueras no son para conducción de gas, o es cobre o es CPVC. En el caso de instalaciones eléctricas, ahorita tenemos arbolitos de Navidad, lucecitas, en fin y muchas veces este tipo de equipos no están certificados”, advirtió.

También recomendó que se instalen detectores de gas LP, de humo y tener válvulas de cierre rápido en la línea principal de gas.

El cuerpo de Bomberos de Culiacán ofrece a la ciudadanía visitas técnicas a sus domicilios para encontrar las áreas de riesgo y hacer las recomendaciones adecuadas al hogar de forma gratuita; para solicitarlo, pueden llamar al 667 712 3199.