$!Supera expectativa afluencia en panteones de Culiacán; calculan 110 mil visitantes por Día de Muertos

“Hemos tenido muchísima afluencia el sábado, el domingo, ayer estuvieron aquí más de 30 mil gentes que no los esperábamos por ser día primero y Día de los Angelitos”, declaró.

Señaló que de acuerdo a los cálculos realizados por las autoridades municipales, tan solo en esta jornada del 2 de noviembre se proyectó la visita de 110 mil visitantes en todos los cementerios del municipio.

“Entre todos los panteones, un aproximado, de unos 110 mil visitantes fácilmente los vamos a tener. Que realmente no los esperábamos porque es un día de trabajo y a mucha gente no se les dió el día, no es día de asueto”, mencionó.