$!Tarda centro de Culiacán en volver a la vida tras réplica del Jueves Negro

A Jorge le queda claro que tuvo suerte el 5 de enero, porque aunque salió de su casa a las seis de la mañana sin saldo en su teléfono celular un vecino lo alertó: si vas a salir ten mucho cuidado, porque aquellos ya comenzaron.

El chofer de plataforma de 32 años ignoró casi toda la recomendación y buscó un supermecado para comprar una recarga.

“No, pues ya vi todo el desmadre que había, me regresé con el café que había comprado y me hice desayuno en mi casa. Al rato ya me estaba haciendo loco, pero estaba seguro en mi casa”.