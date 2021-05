Sobre la denuncia interpuesta el 13 de mayo de este año por Jesús Manuel Martínez Peñuelas y Noé Quevedo Salazar, representantes de los partidos políticos Morena y Partido Sinaloense, en contra de Quirino Ordaz Coppel por promoción y difusión de propaganda gubernamental durante la etapa de campaña electoral, el Tribunal Electoral Estatal de Sinaloa, encontró como infundada la queja.

Durante la presentación del proyecto por parte de este Tribunal, se detalló que de acuerdo a la denuncia se mencionaba que el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel cometió actos que infringen la normativa electoral en materia de propaganda, realizando difusión de obras mediante medios de comunicación, violando con ellos los principios de neutralidad e imparcialidad y equidad en la contienda.

Por otra parte, el proyecto menciona que el denunciado y su representación jurídica negaron estas acusaciones, ya que Ordaz Coppel no solicitó adherencia a alguna ideología, no destacó logros ni promocionó o estableció compromisos.

Así como que las notas periodísticas y entrevistas no constituyen difusión de dependencias, ni identidades de la administración pública estatal, ni imágenes, símbolos, logotipos o slogans del Gobierno Estatal, sino que estas se refieren a los hechos particulares que las originaron.

Por lo que de acuerdo al proyecto, se propone que no se encuentran suficientes pruebas para aprobar lo que se le acusa al denunciado, ya que las notas periodísticas fueron difundidas por los medios de comunicación sin la acreditación de un pago o indebida adquisición por parte de Quirino Ordaz Coppel.

Además, se mencionó que no es posible concluir la existencia de propaganda gubernamental que deba ser considerada por este Tribunal, por lo que propone declarar inexistente las infracciones acusadas.

Durante la discusión, la magistrada Aida Inzunza Cázares, señaló lo que menciona la ley sobre la publicación y difusión de actividades y programas pertenecientes al Gobierno del Estado y que durante este periodo no es debido tener este tipo de actos.

Detalló que el 28 de abril de 2021, se llevó a cabo una entrevista en un medio de comunicación en la que el Gobernador, destacó una obra que se tienen en una carretera en Ahome y en donde dicho encuentro con un periodista resaltó los avances que se tienen destacando esto como un logro de su administración, además de la promoción de otras obras en otros municipios.

Por lo que la magistrada, mencionó que no se puede tomar esto como una simple conversación, sino como una promoción consciente del Gobernador de sus logros, y que el hecho de que no se compruebe que se hizo algún pago al medio, no elimina el acto de que hubo difusión y propaganda gubernamental.

Resaltó el gasto de mil 180 millones de pesos que Iniciativa Sinaloa expuso sobre lo que el gobernador ha dedicado a comunicación social, invirtiendo así 17 veces más de lo que el Congreso del Estado le asignó.

Por lo que la magistrada, dijo que sí hubo difusión y propaganda gubernamental y que esto viola el artículo 41 de la Constitución de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por su parte, la magistrada Carolina Chávez Rangel, destacó no estar de acuerdo en el proyecto, mencionando que no se aportaron los elementos necesarios, ya que dijo había hechos notorios que valorar para aprobar que sí se realizó propaganda gubernamental.

Resaltó el elemento de que la propaganda política no tienen como naturaleza ser un acto pagado por recursos públicos, y que el reglamento del IEES señala la prohibición de la mención de obras y otras actividades de gobierno, ya que durante el tiempo en que comprendan las campañas electorales solo se tiene permitida la difusión de temas relacionados a lo educativo, salud, protección civil y autoridades electorales.

Destacó, que sí se hizo promoción de logros de gobierno durante tiempos electorales y que el proyecto se desvirtúa hacia la labor el periodista, cuando la denuncia es hacia el titular del Ejecutivo y su promoción de logros y acciones, y que no fue una entrevista espontánea sino programada en una agenda del gobernador durante un tiempo de veto por temas electorales.

En su participación, el magistrado Luis Santana Barraza comentó que el proyecto está debidamente fundado y motivado, y que lo dicho fortalece la libertad de prensa y de expresión y que lo que se expuso por parte del denunciado no demuestra ninguna manifestación abierta o indirecta en efecto de apoyar a alguna opción política que está en esta contienda.

Por último se dio la votación del proyecto, donde se tuvieron 3 votos a favor del proyecto y dos en contra, por lo que quedó infundada la infracción que se le adjudicaba al denunciado, Quirino Ordaz Coppel.