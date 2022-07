El Gobernador Rubén Rocha Moya le respondió al ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro quien aseguró que el Congreso del Estado quiere inhabilitarlo para que no contienda por un cargo de elección popular.

“Yo no vi que se arrimara nadie a defender a la potencia electoral”, dijo el mandatario estatal en la conferencia de prensa semanera.

“Se fincaron responsabilidades o no se fincaron responsabilidades porque todavía no hay, se hizo una acusación por parte de la Fiscalía, penal, en dos temas a los cuales la Fiscalía tiene que darle seguimiento hasta que determine”, explicó.

Rocha Moya reiteró que no se trata de un tema electoral, y que tampoco es persecución, sino aplicar el estado de derecho.

“Él piensa que es un asunto mío, no se da cuenta que es un asunto de él, es su conducta lo que lo llevó a eso, no mío. Yo no lo sancioné, lo sancionó el Congreso que es la instancia correspondiente, pero el Congreso lo hace a partir de las evidencias de las conductas”, comentó.

“Porque no hay alguien superior al Congreso del Estado en materia de sus funciones, yo no soy superior al Congreso en sus funciones son de ellos, no hay nadie superior en materia de justicia, impartición de justicia”, dijo el Gobernador.

Jesús Estrada Ferreiro fue desaforado el pasado 10 de junio por el Congreso del Estado, además el Poder Legislativo solicitó al Supremo Tribunal de Justicia la inhabilitación del ex Alcalde por un periodo de seis años.