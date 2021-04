Saliendo de la mano junto a su esposa por más de 40 años, don José platica con Noroeste de manera que infunde confianza, luego de haberse aplicado la vacuna contra el Covid-19.

Él, como el otros adultos mayores que acudieron al centro de vacunación ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comparten que todo transcurrió sin problemas, y resaltan la buena organización durante la jornada.

“Nos fue muy bien, muy bien organizado, el día de hoy acudimos a la unidad Humaya del DIF para sacar turno, tuvimos mucha suerte, nos dijeron que hoy mismo a la una de la tarde nos daban turno, venimos aquí, es una organización increíble”, expresó don José.

“La vacunación es rápida, nada más que nos hacen esperar media hora para ver si no hay una reacción, esa es la cuestión... pero no sentí nada, estuvo todo perfecto”, añadió.

El adulto mayor dice que hay que tener confianza de la vacuna, no creer en “leyendas urbanas”.

“Es que tiene uno que confiar, porque no puede estar uno con el terror y la desesperanza”, menciona.

Don José reconoce que no ha tenido ninguna pérdida qué lamentar por Covid-19, pero está al tanto de lo que significa la pandemia, y él quiso poner su granito de arena para salir lo más rápido de esta contingencia.

“Hasta ahorita no (no ha tenido pérdidas), pero sabemos que es un problema muy grave en Sinaloa, aunque uno no esté cercano de esto, muchas veces piensa que son leyendas urbanas, pero para evitar todo esto hay que seguir las reglas y lo que nos dan de procedimientos para poder hacer una recuperación rápida”, sostuvo.