Tengo miedo de ganar el pleito, capaz que me matan: Estrada Ferreiro

Antes de entrar esta mañana a la continuación de la audiencia inicial contra el ex Presidente Municipal de Culiacán, y otros funcionarios y regidores, Jesús Estrada Ferreiro aseguró tener miedo de ganar la batalla legal que existe en su contra, pues “son capaces de todo” y “capaz y me matan”.

“Sí porque son capaces de todo, de todo, es más tengo miedo a ganar el pleito porque capaz que me matan, no quieren perder una”, expresó.

“Estoy muy preocupado por lo que está pasando, no nada más conmigo, si no con todo el Estado. Técnicamente no hay nada en contra nuestra”.

Estrada Ferreiro llegó esta mañana al Centro de Justicia Penal y Oral de la zona centro para continuar con la audiencia, en la que conocerá de qué se le acusa y si será o no vinculado a proceso.

El ex Alcalde fue desaforado por denuncias civiles, en el caso de las viudas de policías caídas en cumplimiento de su deber, y de la Auditoría Superior del Estado.

Hoy se conocerán las razones por las que se le acusa formalmente a él y otros miembros de su gabinete y algunos miembros del cuerpo de regidores.