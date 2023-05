“Les digo a todos ustedes, si se quieren ir a sus casas, nos vamos todos, pero si se quieren quedar, nos quedamos... andan informando que nos retiremos para negociar, señores, si hubiera habido negociación lo hubieran hecho sin habernos plantado, ahora, ¿cómo van a negociar con nosotros quitados? No se va a hacer”, continuó mientras de entre la multitud, se disparaban gritos de apoyo y otros pocos de rechazo ante la postura de mantenerse firme.

“En el camino (hacia Guamúchil) hablamos con Gumaro (productor en Guamúchil) , uno de los líderes, y él nos expresa que se iban a quitar, entonces yo le digo a ellos ‘no tiene caso, no tiene caso ir para allá para que nos digan que se van a quitar, nosotros íbamos a fortalecernos”, expuso uno de los productores agrícolas.

“Hay gente aquí mismo lista para calentar a otro para que nos vayamos... aquí es Culiacán, aquí está el Gobernador, no le gusta que nos veamos aquí plantados”, señaló otro de los productores a quien se referían como “Pancho”; a su vez, de fondo salió la propuesta de bloquear La Costerita.

“Vamos organizándonos para hacer algo más, pero tenemos que mantener Pemex también, demostrarle al norte que no nos vamos a rajar como ellos”, manifestó Pancho, mientras que los ánimos entre el resto de agricultores se calentaba lentamente.

Luego de una informal, pero más que determinante y fúrica elección, fue mencionada la posibilidad de que cuerpos policiales intentaran desalojarlos por la fuerza, cosa que no preocupó mínimamente a ni uno de los cientos agricultores, quienes en cambio, hicieron notar su falta de temor ante ese hipotético escenario.

“Ellos ya decidieron lo que iban a hacer y no tomaron en cuenta a Culiacán, así que no hay que tomarlos en cuenta, aquí somos nosotros y vamos a decidir por nosotros”, agregó; posteriormente, se abrió una votación rápida para determinar si quedarse o quitarse, en ese momento, la mayoría eligió permanecer en Pemex.

“A las 8 de la mañana se le habló a Baltazar (líder de Campesinos Unidos de Sinaloa), se acordó una junta, nos habían invitado, el teléfono no lo volvió a contestar, no nos comentó nada de que se iban a levantar (de Pemex en Topolobampo)... a las 9 le marcamos a Gumaro y ‘se le suelta la sopa’ de decir ‘nos vamos a levantar porque vamos a negociar, a las 11 nos van a atender”, reveló Pancho, quien discutía con un compañero productor sobre la decisión de irse o no.

Seguido a eso, comentarios como “ya le dieron ‘feria’” fueron expulsados de entre el grupo de productores, mismo que continuó Pancho con “es de un grupo él”; de esta manera, era más que notoria la grieta interna en el grupo de productores agrícolas, la cual luce irreparable.

“Si ellos se quieren rajar allá pues que se rajen, aquí nos vamos a quedar nosotros ahora”, finalizó Pancho, quien claramente estaba más que enfadado al sentir lo mismo que muchos de sus compañeros en Culiacán, una traición de quienes en teoría, los entendían.

Muchos pudieron ser los factores que prepararon esta ruptura interna; desde el cansancio físico que representó estar bajo los rayos del sol por largas jornadas fuera de casa, hasta la incertidumbre del no saber si al final lograrían su deseo.

De esta forma, se retiraron de las instalaciones de Pemex en Culiacán pese a que, horas antes, la mayoría expresó su intención de persistir.