TEPJF está evadiendo sancionar a Rocha Moya, por eso turna sentencia al Congreso, opina Adolfo Beltrán

El Diputado Adolfo Beltrán Corrales explicó a Noroeste que el Congreso del Estado no tiene un marco legal para sancionar al Gobernador Rubén Rocha Moya aunque lo solicite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Aquí el único mecanismo de control constitucional entre poderes, es el juicio político, no tenemos ninguna otra herramienta. El juicio político viene señalado en la Constitución, nos sirve para el control y viene regulado por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos”, expuso el Legislador local.

“El tema es que dentro de las causales de juicio político, no viene ninguna que tenga que ver con lo que nos está mandatando de cierta manera la sala del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, sin embargo, pueden venir dos o tres, pero no tenemos nosotros un marco que nos permita sancionarlo”.

El pasado 8 de septiembre el Congreso del Estado leyó en el pleno en sesión extraordinaria una sentencia emitida por el TEPJF contra el Gobernador Rocha Moya por acudir a años de proselitismo en el estado de Hidalgo. El caso fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación.

Sin embargo, Beltrán Corrales recalcó que el Congreso no tiene herramientas ni facultad para sancionarlo.

“El propio Tribunal debería de tener las herramientas para poder sancionar”, opinó.

“Se pudiera entender que hay un vacío en el marco normativo, pero también como que hay una evasión de las responsabilidades”.

Explicó que si el TEPJF determinó una violación electoral, ellos deberían tener aparejada una sanción al respecto.

“Porque el Congreso pueden llegar esta y otras más, se dice que puedan venir más, pues nosotros no tenemos una ley que aplicarle al Gobernador, la única medida de control constitucional que tenemos es el juicio político y no aplica en este caso”, señaló.

“Yo creo que es una forma de evadir la responsabilidad del Tribunal Electoral porque ellos determinan una violación y si es una ley federal pues ellos deben traer aparejada una sanción a la violación”.

No es la primera ocasión que el TEPJF emite una resolución contra Rocha Moya que es turnada al Congreso del Estado para que lo sancione. Anteriormente el Gobernador fue sentenciado por no respetar la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no fue sancionado por el Legislativo porque este se declaró incompetente.

“Nosotros no podemos tomar una decisión contraria a la que ya tomamos porque no tenemos, o sea, ¿en base a qué vamos a sancionar? Porque tenemos que tener nosotros una ley local o la propia Constitución que nos permita nosotros invadir y sancionar”, expresó Adolfo Beltrán.

Señaló que sí tienen que reformar la Ley Electoral a nivel federal, lo que le corresponde a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, ya que si hay omisiones y violaciones a la ley deben traer aparejadas sanciones.

“Porque no pueden seguirse presentando violaciones a la ley y no haber sanciones”, señaló.

En la sentencia anterior, la Diputada Giovanna Morachis Paperini explicó a Noroeste que podía aplicarse una amonestación pública contra el Gobernador, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, pero Beltrán Corrales descartó que pueda ocurrir.

“No aplica una amonestación porque la única herramienta que tenemos, o sea, una cosa es a los servidores públicos pero no a los que son de elección popular, nosotros no podemos aplicar una amonestación porque la única herramienta que tenemos es el juicio político”, detalló.

“Si fuera otro tipo de funcionario, incluso se entiende que fuera funcionario que dependiera de aquí del Congreso podríamos hacer una amonestación pública, privada, pero no tenemos facultad para amonestar al Gobernador, eso habría que entender esa parte”.

Recalcó que el Congreso del Estado no puede actuar en facultades que no le otorga la ley, y quien impone sentencia debería imponer la sanción.

“No es sacarle la vuelta pero no tenemos un marco que nos permita a nosotros sancionarlo”, comentó.

“En conclusión, ¿debería ser sancionado? Sí, pero nosotros no podemos hacerlo porque no nos compete”.